Масивні зірки не завжди вмирають тихо: астрономи знайшли рідкісний тип наднових

Раніше вважалося, що всі зірки Вольфа-Райє тихо вмирають, перетворююсь на чорну діру. Але нове відкриття показало, що вони можуть стати надновими.

Зірки Вольфа-Райє є одними з найпотужніших зірок у Всесвіті. Коли закінчується їхній життєвий цикл, вони замість того, щоб вибухнути, виштовхують речовину зі своєї зовнішньої оболонки за допомогою дуже сильного зоряного вітру. В результаті утворюється туманність, наповнена гелієм, вуглецем і азотом, але там майже немає водню. Температура такої зірки може бути на рівні 200 тисяч градусів за Цельсія\єм, тому ці зірки найяскравіші у Всесвіті. Але неозброєним оком це світло не побачити, адже більша його частина перебуває в ультрафіолетовому діапазоні. Так ось раніше вважалося, що коли такі зірки помирають, вони закінчують своє життя тихо, без вибуху та перетворюються на чорну діру. Але міжнародна група вчених із різних університетів світу зробила нове відкриття — ці зірки можуть стати надновими. Таким чином, ідеться про відкриття абсолютно нового типу наднової, повідомляє SciTechDaily.

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Нове дослідження міжнародної групи вчених показало, що деякі зірки Вольфа-Райє справді стають надновими. Учені вивчили наднову під назвою SN 2019hgp. У спектрі наднової було яскраве випромінювання, що вказує на присутність вуглецю, кисню та неону, але не водню чи гелію. Після ретельнішого вивчення дослідники з'ясували, що ці конкретні емісійні лінії не були викликані елементами наднової. Натомість вони були частиною туманності, яка розширюється від зірки зі швидкістю понад 1500 км/с.

[ + – ] Зірка Вольфа-Райє Фото: ISS

Учені зробили висновок, що до того, як вибухнула наднова, первинну зірку оточувала туманність, що складається з вуглецю, азоту та неону, але там не було водню та гелію. Розширення туманності, швидше за все, викликав потужний зірковий вітер. Подібна конфігурація подій дуже підходить для опису зірки Вольфа-Райє. Тому астрономи зробили висновок, що SN 2019hgp є першим прикладом наднової Вольфа-Райє.

Поки вчені не знають точно, чи мав місце тут тільки вибух наднової, або вибухнула лише зовнішня оболонка зірки, а ядро таки колапсувало в чорну діру. Для того щоб це з'ясувати потрібні додаткові дослідження.

Нагадуємо, що астрономам вдалося розгадати загадку дуже яскравої наднової за допомогою документів, яким 1000 років. На основі стародавніх текстів учені змогли дізнатися більше про вибух наднової, який був зафіксований ще в 11 столітті.

Фокус також писав про те, що вчені вперше виявили об'єкт, який виник після вибуху наднової. Це може бути і нейтронна зірка, і темна діра.