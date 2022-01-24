Массивные звезды не всегда умирают тихо: астрономы нашли редкий тип сверхновых

Ранее считалось, что все звезды Вольфа-Райе тихо умирают, превращаюсь в черную дыру. Но новое открытие показало, что они все-таки могут стать сверхновыми.

Звезды Вольфа-Райе являются одними из самых массивных звезд во Вселенной. Когда заканчивается их жизненный цикл, они вместо того, чтобы взорваться выталкивают вещество из своей внешней оболочки с помощью очень сильного звездного ветра. В результате образуется туманность, наполненная гелием, углеродом и азотом, но там почти нет водорода. Температура такой звезды может быть на уровне 200 тысяч градусов Цельсия, поэтому эти звезды самые яркие во Вселенной. Но невооруженным глазом этот свет не увидеть, ведь большая его часть находится в ультрафиолетовом диапазоне. Так вот раньше считалось, что, когда такие звезды умирают, они заканчивают свою жизнь тихо, без взрыва и превращаются в черную дыру. Но международная группа ученых, из разных университетов мира, сделала новое открытие — эти звезды могут стать сверхновыми. Таким образом речь идет об открытии абсолютно нового типа сверхновой, сообщает SciTechDaily.

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Новое исследование международной группы ученых показало, что некоторые звезды Вольфа-Райе действительно становятся сверхновыми. Ученые изучили сверхновую под названием SN 2019hgp. В спектре сверхновой было яркое излучение, указывающее на присутствие углерода, кислорода и неона, но не на водород или гелий. После более тщательного изучения, исследователи выяснили, что эти конкретные эмиссионные линии не были вызваны элементами сверхновой. Вместо этого они были частью туманности, которая расширяется от звезды со скоростью более 1500 км/с.

[ + – ] Звезда Вольфа-Райе Фото: NASA

Ученые сделали вывод, что до того, как взорвалась сверхновая, первичную звезду окружала туманность, состоящая из углерода, азота и неона, но там не было водорода и гелия. Расширение туманности скорее всего, вызвал мощный звездный ветер. Подобная конфигурация событий очень подходит под описание звезды Вольфа-Райе. Поэтому астрономы сделали вывод, что SN 2019hgp является первым примером сверхновой Вольфа-Райе.

Пока ученые не знают точно, имел ли место здесь только взрыв сверхновой, или же взорвалась только внешняя оболочка звезды, а ядро все-таки коллапсировало в черную дыру. Для того, чтобы это выяснить нужны дополнительные исследования.

Напоминаем, что астрономам удалось разгадать загадку очень яркой сверхновой с помощью документов, которым 1000 лет. На основе древних текстов ученые смогли узнать больше о взрыве сверхновой, который был зафиксирован еще в 11 веке.

Фокус также писал о том, что ученые впервые обнаружили объект, который возник после взрыва сверхновой. Это может быть и нейтронная звезда, и черная дыра.