Астрономы впервые обнаружили объект, который возник после взрыва сверхновой звезды

Исследователи увидели появление космического объекта, который может быть нейтронной звездой или черной дырой.

Взрыв сверхновой звезды, которую астрономы назвали AT2018cow, стал причиной появления компактного космического объекта — нейтронной звезды или маленькой черной дыры. По словам ученых, они впервые обнаружили рождение такого объекта в сверхновой, сообщает ScienceAlert.

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Необычная сверхновая

Это была очень яркая, в 100 раз ярче чем взрыв обычной сверхновой, и очень короткая вспышка. Сначала ученые думали, что сверхновая находится в нашей галактике, но потом они выяснили, что эта сверхновая взорвалась в другой галактике, которая находится на расстоянии в 200 млн световых лет от нас.

"Мы впервые обнаружили, что после взрыва сверхновой появился новый компактный объект. Правда пока не ясно, что это – нейтронная звезда или небольшая черная дыра", — говорит Дирадж Пашам из Массачусетского технологического института.

[ + – ] Сверхновая AT2018cow взорвалась в галактике CGCG 137-068, которая находится в созвездии Геркулес Фото: wikipedia

Масса и размер нового объекта

В результате наблюдений, ученым удалось выяснить, что на месте сверхновой образовался другой объект, который выпускал рентгеновское излучение каждые 4,4 миллисекунды в течении 60 дней наблюдений. Также ученые пришли к выводу, что этот объект в диаметре не превышает 1 тысячу км, а его масса не больше 800 масс Солнца.

Теперь остается выяснить, что же это за объект – нейтронная звезда или черная дыра, говорит Пашам. Подобные периодические пульсации излучения могут производить и те, и другие.

Если это нейтронная звезда, скорость ее вращения может составлять 4,4 миллисекунды. Если это черная дыра, то излучение может быть вызвано веществом, которое взорвалось во время поглощения новорожденной черной дырой, говорят ученые.

"Чтобы ответить на этот вопрос нужны дополнительные исследования", — говорит Пашам.

Напоминаем, ученые разгадали загадку яркой сверхновой с помощью записей 1000-летней давности.Также астрономы обнаружили новый тип сверхновой.

Фокус писал о том, что ученым впервые удалось увидеть в деталях взрыв звезды, которая больше Солнца в 100 раз.