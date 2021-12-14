Астрономи вперше виявили об'єкт, який виник після вибуху наднової зірки

Дослідники побачили появу космічного об'єкта, який може бути нейтронною зіркою чи чорною дірою.

Вибух наднової зірки, яку астрономи назвали AT2018cow, спричинив появу компактного космічного об'єкта — нейтронної зірки або маленької чорної діри. За словами вчених, вони вперше виявили народження такого об'єкта в надновій, повідомляє ScienceAlert.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Незвичайна наднова

Це був дуже яскравий, у 100 разів яскравіший за вибух звичайної наднової, і дуже короткий спалах. Спочатку вчені думали, що наднова розташована в нашій галактиці, але потім вони з'ясували, що ця наднова вибухнула в іншій галактиці, яка перебуває на відстані 200 млн світлових років від нас.

"Ми вперше виявили, що після вибуху наднової з'явився новий компактний об'єкт. Щоправда, поки не ясно, що це — нейтронна зірка або невелика чорна діра", — говорить Дірадж Пашам з Массачусетського технологічного інституту.

[ + – ] Наднова AT2018cow вибухнула в галактиці CGCG 137-068, яка розташована в сузір'ї Геркулес Фото: wikipedia

Маса та розмір нового об'єкту

У результаті спостережень ученим удалося з'ясувати, що на місці наднової утворився інший об'єкт, який випускав рентгенівське випромінювання кожні 4,4 мілісекунди протягом 60 днів спостережень. Також учені дійшли висновку, що цей об'єкт у діаметрі не перевищує 1 тисячі км, а його маса не більша за 800 мас Сонця.

Тепер залишається з'ясувати, що це за об'єкт – нейтронна зірка або чорна діра, каже Пашам. Подібні періодичні пульсації випромінювання можуть робити і ті, й інші.

Якщо це нейтронна зірка, швидкість її обертання може становити 4,4 мілісекунди. Якщо це чорна діра, то випромінювання може бути викликане речовиною, яка вибухнула під час поглинання новонародженою чорною дірою, кажуть учені.

"Щоб відповісти на це запитання, потрібні додаткові дослідження", — говорить Пашам.

Нагадуємо, вчені розгадали загадку яскравої наднової за допомогою записів 1000-річної давності. Також астрономи виявили новий тип наднової.

Фокус писав про те, що вченим вперше вдалося побачити в деталях вибух зірки, яка більша за Сонце в 100 разів.