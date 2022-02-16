Маленькая Атлантида. В Испании "всплыла" деревня-призрак (фото)
Затопленная деревня, которая 30 лет провела под водой, снова появилась на поверхности. А все из-за аномальной жары и малого количества дождей.
В почти пустом водохранилище в испанском регионе Галисия обнаружились руины Асередо — деревни-призрака, которая находится под водой с 1992 года, пишет Insider.
Деревня, расположенная на границе Испании и Португалии, была затоплена для создания водохранилища Альто Линдосо. А на поверхность всплыла после того, как сильная засуха осушила водохранилище.
Изначально португальская гидроэнергетическая компания EDP предлагала жителям деньги, чтобы те как можно скорее выселились и покинули деревню. Но большинство людей было против. Они протестовали и устраивали голодовки. В итоге, компании удалось переубедить 51% жителей переехать и взять деньги, из-за чего меньшинству тоже пришлось покинуть место. Деревня была затоплена.
Как заявила мэр региона, в который входит Асередо, Мария дель Кармен Янез, в низком уровне воды виноваты засуха и малое количество дождей в последние месяцы. Также она отметила, что в данной ситуации виновата и португальская энергетическая компания, управляющая водохранилищем, которая, по ее словам, демонстрировала довольно агрессивную эксплуатацию.
Стоит отметить, что семьи, которые жили в деревне и были вынуждены покинуть свои дома и предприятия, не спешат возвращаться и посещать это место. Что не скажешь об иностранцах, которые хотят хотя бы украдкой взглянуть на останки некогда процветающего испанского города, который превратился с тех пор буквально в город-призрак.
Фотографии, сделанные беспилотником, открыли неожиданную картину: жители Асередо уехали в спешке. От ржавого, сильно разрушенного фонтана, из которого все еще струится вода до деревянных ящиков с пустыми пивными бутылками, сложенных у стены бывшего кафе и ржавого автомобиля, повседневные события были в самом разгаре. Однако на сегодняшний день от деревни остались одни руины.
Теперь, когда водохранилище теряет все больше воды, а погодные условия только ухудшаются, посетители не могут не задаться вопросом: будет ли Асередо и подобные ему города восстановлены?
На данный момент его будущее остается неизвестным, поскольку большая часть деревни все еще погружена под то, что осталось от водохранилища, однако туристы рады его появлению.
Останется ли он таким, как есть, — сонной деревушкой, которая могла бы послужить локацией для психологического триллера, или будет перестроен в красивый городок на берегу озера — пока неясно.
Среди других интересных находок в Испании следует выделить хрустальный кинжал. Возраст артефакта составляет 5000 лет, а длина — 21,5 см. Как отмечают ученые, техника изготовления меча очень сложная, а для его создания необходимо было огромное мастерство.