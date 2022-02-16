Маленькая Атлантида. В Испании "всплыла" деревня-призрак (фото)

Затопленная деревня, которая 30 лет провела под водой, снова появилась на поверхности. А все из-за аномальной жары и малого количества дождей.

В почти пустом водохранилище в испанском регионе Галисия обнаружились руины Асередо — деревни-призрака, которая находится под водой с 1992 года, пишет Insider.

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Деревня, расположенная на границе Испании и Португалии, была затоплена для создания водохранилища Альто Линдосо. А на поверхность всплыла после того, как сильная засуха осушила водохранилище.

[ + – ] Как заявила мэр региона, в который входит Асередо, в низком уровне воды виноваты засуха и малое количество дождей в последние месяцы

Изначально португальская гидроэнергетическая компания EDP предлагала жителям деньги, чтобы те как можно скорее выселились и покинули деревню. Но большинство людей было против. Они протестовали и устраивали голодовки. В итоге, компании удалось переубедить 51% жителей переехать и взять деньги, из-за чего меньшинству тоже пришлось покинуть место. Деревня была затоплена.

Как заявила мэр региона, в который входит Асередо, Мария дель Кармен Янез, в низком уровне воды виноваты засуха и малое количество дождей в последние месяцы. Также она отметила, что в данной ситуации виновата и португальская энергетическая компания, управляющая водохранилищем, которая, по ее словам, демонстрировала довольно агрессивную эксплуатацию.

[ + – ] Деревня, расположенная на границе Испании и Португалии, была затоплена с помощью плотины для создания водохранилища Альто Линдосо

Стоит отметить, что семьи, которые жили в деревне и были вынуждены покинуть свои дома и предприятия, не спешат возвращаться и посещать это место. Что не скажешь об иностранцах, которые хотят хотя бы украдкой взглянуть на останки некогда процветающего испанского города, который превратился с тех пор буквально в город-призрак.

Фотографии, сделанные беспилотником, открыли неожиданную картину: жители Асередо уехали в спешке. От ржавого, сильно разрушенного фонтана, из которого все еще струится вода до деревянных ящиков с пустыми пивными бутылками, сложенных у стены бывшего кафе и ржавого автомобиля, повседневные события были в самом разгаре. Однако на сегодняшний день от деревни остались одни руины.

[ + – ] Деревянные ящики с пустыми пивными бутылкам

Теперь, когда водохранилище теряет все больше воды, а погодные условия только ухудшаются, посетители не могут не задаться вопросом: будет ли Асередо и подобные ему города восстановлены?

На данный момент его будущее остается неизвестным, поскольку большая часть деревни все еще погружена под то, что осталось от водохранилища, однако туристы рады его появлению.

[ + – ] Иностранцы хотят хотя бы украдкой взглянуть на останки некогда процветающего испанского города, который превратился с тех пор буквально в город-призрак

Останется ли он таким, как есть, — сонной деревушкой, которая могла бы послужить локацией для психологического триллера, или будет перестроен в красивый городок на берегу озера — пока неясно.

Среди других интересных находок в Испании следует выделить хрустальный кинжал. Возраст артефакта составляет 5000 лет, а длина — 21,5 см. Как отмечают ученые, техника изготовления меча очень сложная, а для его создания необходимо было огромное мастерство.