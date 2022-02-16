Невелика Атлантида. В Іспанії "спливло" село-примара (фото)

Затоплене село, яке 30 років провело під водою, знову з'явилося на поверхні. А все через аномальну спеку та малу кількість дощів.

У майже порожньому водосховищі в іспанському регіоні Галісія знайшли руїни Асередо — села-примари, яке перебувало під водою з 1992 року, пише Insider.

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Село, розташоване на кордоні Іспанії та Португалії, було затоплено для створення водосховища Альто Ліндосо. А на поверхню випливло після того, як сильна посуха осушила водосховище.

[ + – ] Як заявила пані мер регіону, до якого входить Асередо, у низькому рівні води винні посуха та мала кількість дощів в останні місяці

Спочатку португальська гідроенергетична компанія EDP пропонувала жителям гроші, щоб ті якнайшвидше виселилися та залишили село. Але більшість людей були проти. Вони протестували та влаштовували голодування. У результаті компанії вдалося переконати 51% жителів переїхати та взяти гроші, через що меншості теж довелося залишити місце. Село було затоплено.

Як заявила пані мер регіону, до якого входить Асередо, Марія дель Кармен Янез, у низькому рівні води винні посуха та мала кількість дощів в останні місяці. Також вона зазначила, що в цій ситуації винна й португальська енергетична компанія, яка управляє водосховищем, яка, за її словами, демонструвала досить агресивну експлуатацію.

[ + – ] Село, розташоване на кордоні Іспанії та Португалії, було затоплене за допомогою греблі для створення водосховища Альто Ліндосо

Варто зазначити, що сім'ї, які жили в селі та були змушені покинути свої будинки та підприємства, не поспішають повертатися та відвідувати це місце. Що не скажеш про іноземців, які хочуть хоча б крадькома поглянути на рештки колись процвітаючого іспанського міста, яке перетворилося з того часу буквально на місто-примару.

Фотографії, зроблені безпілотником, відкрили несподівану картину: жителі Асередо поїхали поспіхом. Від іржавого, сильно зруйнованого фонтану, з якого все ще струмує вода, до дерев'яних ящиків із порожніми пивними пляшками, складеними біля стіни колишнього кафе, та іржавого автомобіля, повсякденні події були в самому розпалі. Проте сьогодні від села залишилися одні руїни.

[ + – ] Дерев'яні ящики з порожніми пивними пляшками

Тепер, коли водосховище втрачає все більше води, а погодні умови тільки погіршуються, відвідувачі не можуть не запитати себе: чи буде Асередо та подібні до нього міста відновлені?

Наразі його майбутнє залишається невідомим, оскільки більша частина села все ще занурена під те, що залишилося від водосховища, проте туристи раді його появі.

[ + – ] Іноземці хочуть хоча б крадькома поглянути на рештки колись процвітаючого іспанського міста, яке перетворилося з того часу буквально на місто-примару

Чи залишиться він таким, як є, — сонним селом, яке могло б послужити локацією для психологічного трилера, чи буде перебудовано в гарне містечко на березі озера — поки що неясно.

Серед інших цікавих знахідок в Іспанії слід виділити кришталевий кинджал. Вік артефакту становить 5000 років, а довжина — 21,5 см. Як зазначають учені, техніка виготовлення меча дуже складна, а для його створення потрібна була величезна майстерність.