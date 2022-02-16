Конура с дыркой от метеорита. На аукционе Christie's выставили необычный лот за 200 тыс. долларов

Известный аукционный дом выставил на продажу самую дорогую собачью будку в истории.

Обычно собачьи будки стоят намного дешевле, чем обычный человеческий дом, но это необычная будка. В апреле 2019 года на это собачье жилище упал метеорит. Теперь будку выставили на аукцион и намереваются продать ее за сумму от 200 до 300 тысяч долларов, сообщает Fox News.

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Собачью будку, в которую попал метеорит в Коста-Рике 23 апреля 2019 года, выставили на продажу на аукционе Christie's. Этот лот продается в рамках аукциона под названием Deep Impact: Martian, Lunar and Other Rare Meteorites, которые продлится до 23 февраля 2022 года.

Как сообщают представители аукционного дома, в будке жила немецкая овчарка по кличке Роки. Она не пострадала во время падения метеорита, но скорее всего очень удивилась происходящему.

"Это очень интересный аукцион и невероятная возможность для коллекционеров. Ведь метеоритов на Земле не так много. С тех пор, как на выставке в Париже представили автомобиль, в который попал метеорит, я хотел выставить на аукцион объект, который также поразил космический камень", — говорит Джеймс Хислоп, глава отдела науки и естественной истории аукционного дома Christie's.

[ + – ] Метеорит пробил крышу будки, где жила немецкая овчарка по кличке Роки. Она не пострадала во время падения метеорита Фото: FOX News

По словам Хислопа, на продажу выставлено не только жилище овчарки Роки, но и сам метеорит, который упал на будку. За него организаторы аукциона хотят выручить меньшую сумму, чем за саму будку, а именно от 40 до 60 тысяч долларов.

"В наши дни, кажется, очень сложно чем-то удивить. Но это не тот случай. Когда вы держите в руках камень, который старше самой Земли и прилетел сюда из космоса — это поражает", — говорят представители аукционного дома.

Напоминаем, что ученые создали виртуальную карту, на которую нанесены места потенциального нахождения сотен тысяч метеоритов. Все они находятся в Антарктиде.