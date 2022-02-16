Конура з діркою від метеориту. На аукціоні Christie's виставили незвичайний лот за 200 тис. доларів

Відомий аукціонний дім виставив на продаж найдорожчу собачу будку в історії.

Зазвичай собачі будки коштують набагато дешевше, ніж звичайний людський будинок, але це незвичайна будка. У квітні 2019 року на це собаче житло впав метеорит. Тепер будку виставили на аукціон і мають намір продати за суму від 200 до 300 тисяч доларів, повідомляє Fox News.

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Собачу будку, у яку потрапив метеорит у Коста-Ріці 23 квітня 2019, виставили на продаж на аукціоні Christie's. Цей лот продається в межах аукціону під назвою Deep Impact: Martian, Lunar and Other Rare Meteorites, що триватиме до 23 лютого 2022 року.

Як повідомляють представники аукціонного дому, у будці жила німецька вівчарка на прізвисько Рокі. Вона не постраждала під час падіння метеориту, але, швидше за все, дуже здивувалася.

"Це дуже цікавий аукціон і неймовірна можливість для колекціонерів. Адже метеоритів на Землі не так багато. Відколи на виставці в Парижі представили автомобіль, у який потрапив метеорит, я хотів виставити на аукціон об'єкт, який також вразив космічний камінь", — каже Джеймс Гіслоп, голова відділу науки та природної історії аукціонного дому Christie's.

[ + – ] Метеорит пробив дах будки, де жила німецька вівчарка на прізвисько Рокі. Вона не постраждала під час падіння метеориту Фото: FOX News

За словами Гіслопа, на продаж виставлено не лише житло вівчарки Рокі, а й сам метеорит, який упав на будку. За нього організатори аукціону хочуть отримати меншу суму, ніж за саму будку, а саме від 40 до 60 тисяч доларів.

"У наші дні, здається, дуже складно чимось здивувати. Але це не той випадок. Коли ви тримаєте в руках камінь, який старший за саму Землю та прилетів сюди з космосу, — це вражає", — кажуть представники аукціонного дому.

Нагадуємо, що вчені створили віртуальну карту, на яку нанесено місця потенційного розташування сотень тисяч метеоритів. Усі вони перебувають у Антарктиді.