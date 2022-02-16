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Конура з діркою від метеориту. На аукціоні Christie's виставили незвичайний лот за 200 тис. доларів

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Собача будка, метеорит
Фото: FOX News | На аукціоні Christie's продають собачу будку, на яку потрапив метеорит

Відомий аукціонний дім виставив на продаж найдорожчу собачу будку в історії.

Зазвичай собачі будки коштують набагато дешевше, ніж звичайний людський будинок, але це незвичайна будка. У квітні 2019 року на це собаче житло впав метеорит. Тепер будку виставили на аукціон і мають намір продати за суму від 200 до 300 тисяч доларів, повідомляє Fox News.

Собачу будку, у яку потрапив метеорит у Коста-Ріці 23 квітня 2019, виставили на продаж на аукціоні Christie's. Цей лот продається в межах аукціону під назвою Deep Impact: Martian, Lunar and Other Rare Meteorites, що триватиме до 23 лютого 2022 року.

Як повідомляють представники аукціонного дому, у будці жила німецька вівчарка на прізвисько Рокі. Вона не постраждала під час падіння метеориту, але, швидше за все, дуже здивувалася.

"Це дуже цікавий аукціон і неймовірна можливість для колекціонерів. Адже метеоритів на Землі не так багато. Відколи на виставці в Парижі представили автомобіль, у який потрапив метеорит, я хотів виставити на аукціон об'єкт, який також вразив космічний камінь", — каже Джеймс Гіслоп, голова відділу науки та природної історії аукціонного дому Christie's.

Собача будка, метеорит
Метеорит пробив дах будки, де жила німецька вівчарка на прізвисько Рокі. Вона не постраждала під час падіння метеориту
Фото: FOX News

За словами Гіслопа, на продаж виставлено не лише житло вівчарки Рокі, а й сам метеорит, який упав на будку. За нього організатори аукціону хочуть отримати меншу суму, ніж за саму будку, а саме від 40 до 60 тисяч доларів.

"У наші дні, здається, дуже складно чимось здивувати. Але це не той випадок. Коли ви тримаєте в руках камінь, який старший за саму Землю та прилетів сюди з космосу, — це вражає", — кажуть представники аукціонного дому.

Нагадуємо, що вчені створили віртуальну карту, на яку нанесено місця потенційного розташування сотень тисяч метеоритів. Усі вони перебувають у Антарктиді.