5G ни при чем: ученые выяснили, почему в Мексике птицы падают с неба (видео)

Массовое падение птиц зафиксировали в одном из городов Мексики и местные жители предположили, что виной всему новые технологии. Но это не так.

На севере Мексики, в городе Куаутемок, произошло необычное событие. Местные жители стали свидетелями массового спуска птиц на здания и дорогу, некоторые из них так и остались мертвыми лежать на земле. Местные жители предположили, что всему виной высокий уровень загрязнения воздуха и холодная погода. Некоторые считали, что виноваты линии электропередач и птиц поразило током. Были предположения, что виновата технология 5G. Но ученые выяснили, что все может быть намного проще, сообщает The Guardian.

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Высокий уровень загрязнения и новые технологии здесь ни при чем. Причиной падения сотен желтоголовых трупиалов стала другая хищная птица, считают ученые.

[ + – ] Желтоголовый трупиал Фото: wikipedia

До сих пор точная причина как самого экстренного спуска птиц близко к поверхности и смерти многих из них, остается загадкой. Но ученые из Великобритании считают, что за птицами охотился хищник.

Одна из камер видеонаблюдения зафиксировала, как стая перелетных птиц спускается на дома. Большинству птиц удалось улететь, но на последующих кадрах видны трупы, разбросанные по улицам города.

Желтоголовые тупиалы как правило размножаются в США и Канаде, а на зиму мигрируют на юг в Мексику.

"Хотя на видео и не видно хищной птицы, я на на 99% уверен, что именно хищник погнал стаю этих птиц вниз. При этом те, что летели выше не давали птицам, которые были внизу подняться и из-за этого они разбились о землю", — говорит Ричард Бротон, эколог из Британского центра экологии и гидрологии.

"Конечно, имея лишь такие скудные данные трудно сказать, почему эти птицы полетели вниз и разбились. Но скорее всего они улетали от хищника", — говорит Александр Лис из Городского университета Манчестера, Англия.

По словам ученых, такие случаи происходят время от времени в разных регионах мира. В большой стае птиц все следуют за лидером и не всегда могут правильно сориентироваться в ситуации и потому гибнут.

"Многие люди чисто рефлекторно возлагают вину за такие смерти птиц на загрязнение воздуха и влияние новых технологий, таких как 5G, но это не так", — говорит Лис.

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