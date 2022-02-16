5G ні до чого: учені з'ясували, чому в Мексиці птахи падають з неба (відео)
Масове падіння птахів зафіксували в одному з міст Мексики та місцеві жителі припустили, що провиною усьому нові технології. Але це не так.
На півночі Мексики, у місті Куаутемок, сталася незвичайна подія. Місцеві жителі стали свідками масового падіння птахів на будинки та дорогу, деякі з них так і залишилися мертвими лежати на землі. Місцеві жителі припустили, що у всьому винен високий рівень забруднення повітря та холодна погода. Дехто вважав, що винні лінії електропередач і птахів вразило струмом. Були припущення, що винна технологія 5G. Але вчені з'ясували, що все може бути набагато простішим, повідомляє The Guardian.
Високий рівень забруднення та нові технології тут ні до чого. Причиною падіння сотень жовтоголових трупіалів став інший хижий птах, вважають учені.
Досі точна причина як найбільш екстреного спуску птахів близько до поверхні та смерті багатьох з них залишається загадкою. Але вчені з Великобританії вважають, що на птахів полював хижак.
Одна з камер відеоспостереження зафіксувала, як зграя перелітних птахів спускається додолу. Більшості птахів вдалося полетіти, але на наступних кадрах видно трупи, розкидані вулицями міста.
Жовтоголові тупіали зазвичай розмножуються в США та Канаді, а на зиму мігрують на південь Мексики.
"Хоча на відео і не видно хижого птаха, я на 99% упевнений, що саме хижак погнав зграю цих птахів униз. При цьому ті, що летіли вище, не давали птахам, які були внизу, піднятися і через це вони розбилися об землю", — каже Річард Бротон, еколог з Британського центру екології та гідрології.
"Звичайно, маючи лише такі мізерні дані важко сказати, чому ці птахи полетіли вниз і розбилися. Але швидше за все вони відлітали від хижака", — говорить Олександр Ліс із Міського університету Манчестера, Англія.
За словами вчених, такі випадки трапляються час від часу в різних регіонах світу. У великій зграї птахів усі йдуть за лідером і не завжди можуть правильно зорієнтуватися у ситуації і тому гинуть.
"Багато людей суто рефлекторно покладають провину за такі смерті птахів на забруднення повітря та вплив нових технологій, таких як 5G, але це не так", — говорить Ліс.
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