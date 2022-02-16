5G ні до чого: учені з'ясували, чому в Мексиці птахи падають з неба (відео)

Масове падіння птахів зафіксували в одному з міст Мексики та місцеві жителі припустили, що провиною усьому нові технології. Але це не так.

На півночі Мексики, у місті Куаутемок, сталася незвичайна подія. Місцеві жителі стали свідками масового падіння птахів на будинки та дорогу, деякі з них так і залишилися мертвими лежати на землі. Місцеві жителі припустили, що у всьому винен високий рівень забруднення повітря та холодна погода. Дехто вважав, що винні лінії електропередач і птахів вразило струмом. Були припущення, що винна технологія 5G. Але вчені з'ясували, що все може бути набагато простішим, повідомляє The Guardian.

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Високий рівень забруднення та нові технології тут ні до чого. Причиною падіння сотень жовтоголових трупіалів став інший хижий птах, вважають учені.

[ + – ] Жовтоголовий трупіал Фото: wikipedia

Досі точна причина як найбільш екстреного спуску птахів близько до поверхні та смерті багатьох з них залишається загадкою. Але вчені з Великобританії вважають, що на птахів полював хижак.

Одна з камер відеоспостереження зафіксувала, як зграя перелітних птахів спускається додолу. Більшості птахів вдалося полетіти, але на наступних кадрах видно трупи, розкидані вулицями міста.

Жовтоголові тупіали зазвичай розмножуються в США та Канаді, а на зиму мігрують на південь Мексики.

"Хоча на відео і не видно хижого птаха, я на 99% упевнений, що саме хижак погнав зграю цих птахів униз. При цьому ті, що летіли вище, не давали птахам, які були внизу, піднятися і через це вони розбилися об землю", — каже Річард Бротон, еколог з Британського центру екології та гідрології.

"Звичайно, маючи лише такі мізерні дані важко сказати, чому ці птахи полетіли вниз і розбилися. Але швидше за все вони відлітали від хижака", — говорить Олександр Ліс із Міського університету Манчестера, Англія.

За словами вчених, такі випадки трапляються час від часу в різних регіонах світу. У великій зграї птахів усі йдуть за лідером і не завжди можуть правильно зорієнтуватися у ситуації і тому гинуть.

"Багато людей суто рефлекторно покладають провину за такі смерті птахів на забруднення повітря та вплив нових технологій, таких як 5G, але це не так", — говорить Ліс.

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