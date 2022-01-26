У Швейцарії вирішили боротися із заразними голубами за допомогою "розумних" безпілотників (відео)

Під час експерименту система значно скоротила кількість птахів на конкретній будівлі, хоч і вимагала участі оператора.

Швейцарські вчені запропонували використовувати автономні дрони для боротьби зі шкідливими голубами. Проєкт описаний у статті на сайті IEEE Xplore.

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Учені звернули увагу, що голуби забруднюють будівлі та переносять різні хвороби, а тому можуть загрожувати здоров'ю людей. Співробітники Федеральної політехнічної школи Лозанни (EPFL) встановили на даху свого конференц-центру рухливу та захищену від негоди відеокамеру з панорамною зйомкою і зумом. Будівля вже давно була популярним місцем серед голубів, через що дахи доводилося регулярно чистити від посліду.

"Дикі голуби приносять більш ніж мільярд доларів економічної шкоди на рік тут, у Сполучених Штатах. Вони особливо дратують, тому що цей вид не є рідним для цієї країни — вони були привезені з Європи (де вони відомі як сиві голуби), тому що їстівні, але достатня кількість птахів втекла і поширилася тут", — зазначає сайт IEEE Spectrum.

Дослідники за допомогою камери спостерігали, скільки часу птахи проводять на даху. Вони також підключили до пристрою комп'ютер із нейронною мережею, яка аналізувала кількість і місцезнаходження голубів аж до GPS-координат. Через 21 день до експерименту додали квадрокоптери Parrot Anafi. ШІ передавав дані про знаходження шкідників, після чого літальний апарат підлітав до них і зависав на місці, розлякуючи.

Через правила безпеки кожен зліт повинен був затверджувати людина-оператор, хоча в майбутньому система має стати повністю автомно. Усього за п'ять днів дрони піднімалися у повітря 55 разів. Учені зафіксували, що їхні польоти значно скорочують час, який голуби проводять на даху, а також загальну кількість птахів, котрі приземляються. Так, технологія захищає будівлі від забруднень, при цьому не завдаючи шкоди пернатим.

Надалі вчені збираються провести додаткові експерименти, щоб перевірити роботу системи в інших міських умовах із камерою, що рухається, а також вивчити поведінки голубів у довгостроковій перспективі. Хоча відлякувальний ефект належить лише до короткострокової поведінки, дрон може також впливати на голубів у довгостроковій перспективі. Наприклад, змінити їхній маршрут на кілька годин або навіть днів. Однак варто перевірити, чи не звикають птахи до безпілотників так само, як до інших методів.

Раніше в Японії вигадали як знищувати комах за допомогою лазерних установок зі ШІ. Інженери розробили спеціальну систему, здатну помічати та передбачати траєкторію польоту шкідників, стріляючи променями на попередження.

Тим часом, влада міста Саннівейл у США використовувала лазери для боротьби з воронами, що заполонили околиці. Як з'ясулося, дешеві лазерні указки є гарним засобом проти крилатих шкідників, які мають чутливий зір.