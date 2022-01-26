В Швейцарии решили бороться с заразными голубями при помощи "умных" беспилотников (видео)

Во время эксперимента система значительно сократила количество птиц на конкретном здании, хотя и требовала участия оператора.

Швейцарские ученые предложили использовать автономных дронов для борьбы с вредоносными голубями. Проект описан в статье на сайте IEEE Xplore.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Ученые обратили внимание, что голуби загаживают здания и переносят различные болезни, а потому могут представлять опасность для здоровья людей. Сотрудники Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) установили на крыше своего конференц-центра подвижную и защищенную от непогоды видеокамеру с панорамной съемкой и зумом. Здание уже давно было популярным местом среди голубей, из-за чего крыши приходилось регулярно чистить от помета.

"Одичавшие голуби приносят более чем миллиард долларов экономического ущерба в год здесь, в Соединенных Штатах. Они особенно раздражают, потому что этот вид не является родным для этой страны — они были привезены из Европы (где они известны как сизые голуби), потому что съедобны, но достаточное количество птиц сбежало и распространилось здесь", — отмечает сайт IEEE Spectrum.

Исследователи при помощи камеры наблюдали за тем, сколько времени птицы проводят на крыше. Они также подключили к устройство компьютер с нейронной сетью, которая анализировала количество и местоположение голубей вплоть до GPS-координат. Спустя 21 день к эксперименту добавили квадрокоптер Parrot Anafi. ИИ передавал данные о нахождении вредителей, после чего летательный аппарат подлетал к ним и зависал на месте, распугивая.

Из-за правил безопасности каждый взлет должен был утверждать человек-оператор, хотя в будущем система должна стать полностью автомноной. Всего за пять дней дроны поднимались в воздух 55 раз. Ученые зафиксировали, что их полеты значительно сокращают время, которое голуби проводят на крыше, а также общее количество приземляющихся птиц. Таким образом технология защищает здания от загрязнений, при этом не нанося вреда пернатым.

В дальнейшем ученые собираются провести дополнительные эксперименты, чтобы проверить работу системы в других городских условиях с движущейся камерой, а также изучить поведения голубей в долгосрочной перспективе. Хотя отпугивающий эффект относится только к краткосрочному поведению, дрон может также влиять на голубей в долгосрочной перспективе. Например, изменить их маршрут на несколько часов или даже дней. Однако следует проверить, не привыкают ли птицы к беспилотникам точно так же, как к другим методам.

Ранее в Японии придумали уничтожать насекомых при помощи лазерных установок с ИИ. Инженеры разработали специальную систему, способную замечать и предсказывать траекторию полета вредителей, стреляя лучами на упреждение.

Тем временем, власти города Саннивейл в США использовали лазеры для борьбы с воронами, заполонившими окрестности. Как оказалось, дешевые лазерные указки являются хорошим средством против крылатых вредителей, обладающих чувствительным зрением.