У Швеції придумали, як навчити ворон збирати недопалки (відео)

Зібрані на вулицях міста недопалки птахи зможуть обміняти на їжу у спеціальних автоматах. Ворони були обрані для експерименту через те, що вважаються найбільш здатними до навчання.

Шведський стартап Corvid Cleaning збирається протестувати в місті Седертельє автомат, спрямований на те, щоб навчити місцевих ворон збирати недопалки на вулицях та викидати їх у спеціальний приймач в обмін на їжу, повідомляє видання Dagens Nyheter.

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За словами засновника стартапу Крістіана Гюнтера-Ханссена, дикі ворони піддаються дресируванню за допомогою покрокового процесу навчання. Вони можуть навчитися підбирати сміття, поміщаючи його в машину, що за кожен принесений недопалок роздає корм. Участь у тестових випробуваннях вони братимуть на "добровільній основі".

Компанія вирішила використовувати для збору недопалків та іншого дрібного сміття саме ворон, оскільки вони – найрозумніші птахи.

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"Їх легше вчити, й у них більше шансів вчитися один в одного. Водночас знижується ризик того, що вони помилково з'їдять якесь сміття", – зазначив Гюнтер-Ханссен.

Він вважає, що ця схема може заощадити муніципалітету не менше 75% витрат, пов'язаних зі збиранням недопалків:

"Оціночна вартість збору недопалків сьогодні становить близько 80 ере (1,04 грн) або більше за недопалок, деякі кажуть, що це 2 крони (2,6 грн). Якби ворони збирали недопалки, це могло б бути 20 ере (26 коп.) за недопалок. Економія муніципалітету залежить від того, скільки недопалків зберуть ворони".

Наразі метод готовий до великомасштабного тестування, і справа залишилася за малим.

"Це залежить від того, чи зможемо ми знайти місце в Седертельє, де працюватиме автомат з їжею, а також від того, чи є можливості для фінансування", – розповів стратег із відходів у муніципалітеті Томас Тернстрем.

Якщо все буде погоджено, то цілком ймовірно, що тестування розпочнеться вже навесні.

"Було б цікаво подивитися, чи зможе це працювати і в інших середовищах. Також із точки зору того, що ми можемо навчити ворон підбирати недопалки, але ми не можемо навчити людей не кидати їх на землю. Це цікава думка", – додав Тернстрем.

Якщо пілотний проект виявиться успішним, його впровадять і в інших регіонах країни на додаток до вже діючих правил прибирання вулиць.

За даними фонду Keep Sweden Tidy Foundation, щорічно на вулицях Швеції залишається понад мільярд недопалків, що становить 62% від усього сміття.

Подібні схеми вже випробувалися в інших країнах у минулому. Наприклад, ще у 2018 році ворони допомагали утримувати французький тематичний парк у чистоті та порядку.

Тимчасом жителі міста Саннівейл у Кремнієвій долині (Каліфорнія, США) борються із нашестям ворон. Птахи завдають багато неприємностей мешканцям: шумлять, розкидають сміття у пошуках їжі, загажують фекаліями тротуари, лавки і навіть пікірують на перехожих.