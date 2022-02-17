Эволюция не дремлет. Эксперимент показал, что орангутанги близки к изобретению каменных орудий

Исследователи утверждают, что обезьяны уже с легкостью используют готовые каменные орудия.

Ученые выяснили, что живущие в неволе орангутанги могут пользоваться каменными орудиями без предварительного обучения. Об этом сообщает Gizmodo.

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Проведенный эксперимент продемонстрировал не только наличие интеллекта у орангутангов, но и пролил свет на то, как и когда предки людей начали использовать каменные орудия.

Исследование было разделено на две части, где первый проводился в Кристиансаннском зоопарка в Норвегии, а второй – в зоопарке Твайкросс в Британии. Ученые в норвежском зоопарке проверяли, смогут ли орангутанги (Pongo pygmaeus) отколоть кремневую пластину и с ее помощью разрезать контейнер. Такие действия считаются ключевым шагом для создания каменных орудий.

В британском зоопарке ученые проверяли, могут ли орангутанги обучаться задачам, наблюдая за тем, как их выполняют другие.

"Проведенное исследования говорит о том, что орангутанги не используют каменные орудия в дикой природе, но могут использовать их в неволе, когда им предоставляется такой шанс. Мы считаем, что орангутанги не используют каменные орудия в дикой природе, потому что не имеют такой необходимости, а не умений. Как известно, орангутанги – крупнейшие древесные обезьяны, которым не нужны каменные орудия на верхушках деревьев", – говорит ведущий автор исследования из Лозаннского университета в Швейцарии Альба Мотес-Родриго.

В Норвегии орангутанги использовали камень, но только для того, чтобы бить по стенами и полу вольера, а не по другому камню для создания кремневой пластины. Во втором эксперименте, когда обезьянами дали готовую пластину, они использовали ее, чтобы разрезать контейнер и достать из него еду.

По словам исследователей, это был первый случай, когда необученный орангутанг, продемонстрировал способность разрезать предметы.

В Великобритании трем самкам орангутанга показали, как бить камнем по камню, чтобы отколоть кремневую пластину. Одна из обезьян по кличке Молли смогла повторить движение, правда, получить платину не удалось, хотя ее удары были выполнены правильно.

"Когда необученному орангутангу дали пластину, сделанную человеком, обезьяна интуитивно использовала ее, чтобы открыть коробку. В целом эксперимент показал, что две предпосылки к появлению каменных орудий – ударные инструменты и использование острых камней для разрезания – могут быть глубоко укоренены в эволюционном прошлом человека", – отмечают авторы исследования.

Мотес-Родриго подчеркивает, что инстинкт использования инструментов мог зародиться в далеком прошлом человека.

В это же время, биолог-эволюционист София Форсс говорит, что человекообразные обезьяны, находясь в зоопарках, могли попасть под влияние людей, включая использование смотрителями разных предметов.

"Все еще открытым остается вопрос о том, почему такое поведение не встречается среди диких обезьян. Особенно у шимпанзе, учитывая их широкое использование разных орудий и наземный образ жизни", – отмечает Фросс из Цюрихского университета.

Напомним, недавно ученые выяснили, что шимпанзе используют насекомых для оказания первой медицинской помощи. Обезьяны пытаются лечить друг друга, и в некоторых случаях даже людей.