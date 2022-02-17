Еволюція не спить. Експеримент показав, що орангутанги близькі до винаходу кам'яних знарядь

Дослідники стверджують, що мавпи вже легко використовують готові кам'яні знаряддя.

Учені з'ясували, що орангутанги, які живуть у неволі, можуть користуватися кам'яними знаряддями без попереднього навчання. Про це повідомляє Gizmodo.

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Проведений експеримент продемонстрував не тільки наявність інтелекту в орангутангів, але й пролив світло на те, як і коли люди почали використовувати кам'яні знаряддя.

Дослідження було поділене на дві частини, де перший проводився в Крістіансанському зоопарку в Норвегії, а другий – у зоопарку Твайкросс у Британії. Учені в норвезькому зоопарку перевіряли, чи орангутанги (Pongo pygmaeus) зможуть відколоти крем'яну пластину та з її допомогою розрізати контейнер. Такі дії є ключовим кроком для створення кам'яних знарядь.

У британському зоопарку вчені перевіряли, чи орангутанги можуть навчатися завдань, спостерігаючи за тим, як їх виконують інші.

"Проведене дослідження говорить про те, що орангутанги не використовують кам'яні знаряддя в дикій природі, але можуть використовувати їх у неволі, коли їм надається такий шанс. Ми вважаємо, що орангутанги не використовують кам'яні знаряддя в дикій природі, тому що не мають такої необхідності, а не умінь. Як відомо, орангутанги — найбільші деревні мавпи, яким не потрібні кам'яні знаряддя на верхівках дерев", — каже провідний автор дослідження Лозанського університету в Швейцарії Альба Мотес-Родріго.

У Норвегії орангутанги використовували камінь, але для того, щоб бити по стінах і підлозі вольєра, а не по іншому каменю для створення крем'яної пластини. У другому експерименті, коли мавпами дали готову пластину, вони використали її, щоб розрізати контейнер і дістати з нього їжу.

За словами дослідників, це був перший випадок, коли ненавчений орангутанг продемонстрував здатність розрізати предмети.

У Великій Британії трьом самкам орангутанга показали, як бити каменем по каменю, щоб відколоти крем'яну пластину. Одна з мавп на прізвисько Моллі змогла повторити рух, щоправда, отримати платину не вдалося, хоча її удари були виконані правильно.

"Коли ненавченому орангутангу дали пластину, зроблену людиною, мавпа інтуїтивно використовувала її, щоб відкрити коробку. У цілому експеримент показав, що дві передумови появи кам'яних знарядь — ударні інструменти та використання гострих каменів для розрізання — можуть бути глибоко вкорінені в еволюційному минулому людини", — зазначають автори дослідження.

Мотес-Родріго підкреслює, що інстинкт використання інструментів міг зародитись у далекому минулому людину.

У той же час, біологиня-еволюціоністка Софія Форсс каже, що людиноподібні мавпи, перебуваючи в зоопарках, могли потрапити під уплив людей, включаючи використання доглядачами різних предметів.

"Усе ще відкритим залишається питання про те, чому така поведінка не зустрічається серед диких мавп. Особливо в шимпанзе, враховуючи їхнє широке використання різних знарядь і наземний спосіб життя", — зазначає Фросс із Цюріхського університету.

Нагадаємо, нещодавно вчені з'ясували, що шимпанзе використовують комах для надання першої медичної допомоги. Мавпи намагаються лікувати одне одного і в деяких випадках навіть людей.