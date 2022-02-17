Живые виды на Земле могут вымирать дважды и второй раз навсегда, - ученые

Исследователи считают, что все живые существа в биологическом смысле исчезают, когда умирает последний представитель вида. Но они также могут вымереть и во второй раз.

Ученые из Оксфордского университета считают, что живые виды на планете исчезают дважды. В первый раз они вымирают физически, а во второй раз они исчезают из человеческой коллективной памяти и культурного наследия. Это процесс ученые назвали социальным вымиранием. И это вторая фаза исчезновения видов, когда от них не остается и следа навсегда, сообщает ScienceAlert.

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Исследователи из Оксфордского университета в результате нового исследования пришли к выводу, что социальное вымирание меняет наши взгляды на окружающую среду и могут повлиять на усилия по ее сохранению.

"Социальное вымирание может повлиять на усилия по сохранению и защите биоразнообразия на Земле. Это меняет наше восприятие нормального состояния окружающей среды", — говорит Джош Ферт из Оксфордского университета.

По словам ученых, социальное вымирание происходит сразу, но не всегда так бывает, после физического вымирания того или иного вида. Но иногда оба вымирания и социальное, и биологическое, могут произойти одновременно. Все зависит от известности вида и насколько этот вид был связан с человеком.

"Возьмем, например, лекарственные растения. Многие из них исчезнут из социального сознания уже скоро, хотя эти растения все еще существуют в природе. Мы их давно заменили современными лекарствами", — говорит Ферт.

По словам ученых, стоит упомянуть о том, что большинство живущих на Земле видов либо не связаны с человеком, либо их можно увидеть только в микроскоп. Поэтому они никогда не занимали место в социальном сознании человечества. Но есть и те, которые даже после вымирания, останутся в памяти людей.

"Некоторые виды, даже после того, как исчезнут, остаются в памяти человека, а некоторые даже становятся более популярными, чем были при жизни. Но наше восприятие этих видов со временем меняется. Эти знание становятся неточными, отрывочными или слишком упрощенными", — говорит Ферт.

[ + – ] Голубой ара Фото: wikipedia

Ученые приводят пример голубого ара из семейства попугаевых, который на данный момент исчез в дикой природе Бразилии и небольшое количество этих птиц осталось в частных руках. Когда в Бразилии спрашивали детей, где обитал голубой ара, они ошибочно полагали, что он жил в Рио-де-Жанейро, так как его показывали в одном из анимационных фильмов, действие которого происходило в этом городе.

Ученые считают, что существует прямая связь между социальным вымиранием и отсутствием усилий по сохранению биоразнообразия на планете.

"Важно помнить о тех видах, которые исчезли, чтобы не потерять еще больше", — говорит Ферт.

Исследователи утверждают, что социальное вымирание станет обычным явлением, и это грозит тем, что человечество перестанет задумываться об окружающей среде и населяющих планету других живых видах, которые исчезают.

Напоминаем, ученые пришли к выводу, что на Земле уже началось шестое массовое вымирание и назвали первые признаки этого процесса.