Живі види на Землі можуть вимирати двічі, і вдруге назавжди, — вчені

Дослідники вважають, що це живі істоти в біологічному сенсі зникають, коли вмирає останній представник виду. Але вони можуть вимерти і вдруге.

Учені з Оксфордського університету вважають, що живі види планети зникають двічі. Уперше вони вимирають фізично, а вдруге вони зникають із людської колективної пам'яті та культурної спадщини. Цей процес учені назвали соціальним вимиранням. І це друга фаза зникнення видів, коли від них не залишається сліду назавжди, повідомляє ScienceAlert.

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Дослідники з Оксфордського університету в результаті нового дослідження дійшли висновку, що соціальне вимирання змінює наші погляди на навколишнє середовище та можуть вплинути на зусилля щодо його збереження.

"Соціальне вимирання може вплинути на зусилля щодо збереження та захисту біорізноманіття на Землі. Це змінює наше сприйняття нормального стану навколишнього середовища", — каже Джош Ферт із Оксфордського університету.

За словами вчених, соціальне вимирання відбувається одразу, але не завжди так буває після фізичного вимирання того чи іншого виду. Але іноді обидва вимирання — і соціальне, і біологічне — можуть статися одночасно. Все залежить від популярності виду і як цей вид був пов'язаний із людиною.

"Візьмемо, наприклад, лікарські рослини. Багато які з них зникнуть із соціальної свідомості вже скоро, хоча ці рослини все ще існують у природі. Ми їх давно замінили сучасними ліками", — каже Ферт.

За словами вчених, варто згадати про те, що більшість видів, що живуть на Землі, або не пов'язані з людиною, або їх можна побачити тільки в мікроскоп. Тому вони ніколи не займали місце в соціальній свідомості людства. Але є й ті, що навіть після вимирання залишаться в пам'яті людей.

"Деякі види, навіть після того, як зникнуть, залишаються в пам'яті людини, а деякі навіть стають популярнішими, ніж були за життя. Але наше сприйняття цих видів згодом змінюється. Ці знання стають неточними, уривчастими або надто спрощеними", — каже Ферт.

[ + – ] Блакитний ара Фото: wikipedia

Вчені наводять приклад блакитного ара із сімейства папугових, який наразі зник у дикій природі Бразилії, і невелика кількість цих птахів залишилася в приватних руках. Коли в Бразилії запитували дітей, де жив блакитний ара, вони помилково вважали, що він жив у Ріо-де-Жанейро, оскільки його показували в одному з анімаційних фільмів, дія якого відбувалася в цьому місті.

Учені вважають, що існує прямий зв'язок між соціальним вимиранням і відсутністю зусиль щодо збереження біорізноманіття на планеті.

"Важливо пам'ятати про ті види, які зникли, щоб не втратити ще більше", — каже Ферт.

Дослідники стверджують, що соціальне вимирання стане звичайним явищем, і це загрожує тим, що людство перестане замислюватися про навколишнє середовище й інші живі види, що населяють планету, які зникають.

Нагадуємо, вчені дійшли висновку, що на Землі вже почалося шосте масове вимирання, та назвали перші ознаки цього процесу.