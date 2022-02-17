"Безрукий" динозавр. Палеонтологи нашли останки хищника без развитых верхних конечностей

Несмотря на то, что его верхние конечности были почти не развиты, он все равно оставался мощным и свирепым хищником, способным конкурировать с другими динозаврами.

Обнаруженные в ходе недавнего исследования в Аргентине окаменелости гигантского динозавра принадлежат "безрукому" динозавру, которого ученые назвали Guemesia ochoai, пишет Weather.com.

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Останки динозавра палеонтологи нашли в формации Лос-Бланкитос, на севере Аргентины. Guemesia ochoai был назван в честь аргентинского военного деятеля Мартина Мигеля де Гуэмеса и музейного техника, обнаружившего образец, Хавьера Очоа.

"Безрукий", но мощный

[ + – ] Скелет ауказавра из семейства абелизавридов

Несмотря на невероятно крошечные верхние конечности, которые практически не были видны и не выполняли никакой функции, динозавр был опытным хищником.

Новый вид является близким родственником предков динозавров, известных как абелизавриды, у которых передние конечности были недоразвитыми и еще меньше размера, чем у тираннозавра рекса. Абелизавриды принадлежали к подотряду тероподов, достигающих высоты от 4 до 9 м. Эти существа могли пожирать таких огромных динозавров, как титанозавры, и опять же таки — без помощи передних лап.

Небольшой недостаток G. ochoai возмещал мощной головой и челюстями. Он обитал в Патагонии и на древнем южном суперконтиненте Гондвана более 70 миллионов лет назад.

Как отмечают ученые, этот динозавр очень необычен для своего вида. Он имеет несколько ключевых характеристик, позволяющих предположить, что это новый вид, который может предоставить новую информацию об одном из регионов мира, о котором ученым не так много известно.

Интригующие ископаемые останки

[ + – ] Изучая череп "безрукого" динозавра, команда обнаружила, что он примерно на 70% меньше, чем у его сородичей

Изучая череп "безрукого" динозавра, команда обнаружила, что он примерно на 70% меньше, чем у его сородичей. По мнению ученых, этот череп принадлежал молодому динозавру. Однако, чтобы точно подвертеть информацию, им предстоит провести более детальный анализ.

В глаза также бросалось наличие небольших отверстий в передней части черепа. Вполне возможно, что они были предназначены для того, чтобы регулировать температуру тела животного. Что еще интересно, так это то, что у этого вида, отсутствуют рога, которые обычно встречались у других абелизавридов.

На данный момент ученые работают над тем, чтобы лучше понять недавно описанного "безрукого" динозавра. Также помимо окаменелостей гигантского хищника, команда раскопала несколько других интересных находок от рыб до млекопитающих, и сейчас продолжает исследование, чтобы лучше их изучить.

Напомним, что недавно исследователи нашли останки древнего крокодила, который сожрал целого динозавра. Confractosuchus sauroktonos жил в меловом периоде 95 миллионов лет назад, а его длина достигала 2,5 м. Важно отметить, что это первый случай в Австралии, когда палеонтологам удалось найти свидетельство того, что древние крокодилы питались динозаврами, хоть и молодыми.