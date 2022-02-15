Ученые обнаружили останки древнего крокодила, который съел целого динозавра (фото)

Палеонтологи обнаружили новый вид крокодила, который жил 95 млн лет назад и последним его "обедом" был молодой динозавр.

Австралийские ученые описали новый вид крокодила, который жил в меловом периоде 95 млн лет назад. Его назвали Confractosuchus sauroktonos и в последний раз перед своей смертью он съел молодого динозавра, сообщает CNN.

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Палеонтологи из Австралийского музея эпохи динозавров обнаружили в горных породах, которым 95 млн лет, окаменелые останки 2,5 метрового крокодила, а среди его костей оказались частично переваренные останки молодого динозавра-орнитопода. Это первый случай в истории палеонтологии Австралии, когда ученым удалось найти доказательство того, что древние крокодилы питались динозаврами, пусть и не взрослыми особями. Во всем мире существует всего несколько подобных примеров.

[ + – ] Древний крокодил поймал динозавра-орнитопода. Иллюстрация Фото: Daily Mail

"Нам удалось найти частично раздробленный и не совсем полный скелет, а именно где-то 35% всех костей крокодила, который является абсолютно новым видом. Но самое важное в этой находке – это то, что мы обнаружили также останки молодого орнитопода, который на время смерти весил около 1,7 кг", — говорит Мэтт Уайт из Австралийского музея эпохи динозавров.

[ + – ] Мэтт Уайт демонстрирует череп крокодила и бедро молодого динозавра-орнитопода, которого съел крокодил Фото: Daily Mail

По словам ученого современные крокодилы почти не изменились за миллионы лет эволюции и этот их древний предок был очень похож на современных аллигаторов.

Чтобы восстановить внешний вид древнего крокодила ученые воспользовались рентгеновским сканированием и компьютерной томографией. В результате им удалось восстановить почти полный череп древнего животного. Что касается молодого динозавра, которого съел этот крокодил, то ученые предположили, что это был молодой орнитопод небольшого размера, но точный вид пока установить не удалось.

[ + – ] Ученые с помощью сканирования создали трехмерные проекции костей древнего крокодила Фото: Daily Mail

"Мы считаем, что для Confractosuchus sauroktonos динозавры не были основной пищей, но скорее всего, этот орнитопод представлял собой легкую добычу и крокодил воспользовался моментом. Хотя может быть этот древний крокодил съел динозавра и после его смерти", — говорит Уайт.

Орнитоподы - это маленькие птицетазовые травоядные животные, которые передвигались на двух нижних конечностях. Именно бедра орнитопода и нашли палеонтологи среди костей крокодила. На них видны следы укусов, а одно бедро даже треснуло, скорее всего во время трапезы древнего крокодила.

[ + – ] Мэтт Уайт показывает след от укуса на бедре орнитопода, который оставил древний крокодил Фото: Daily Mail

"Возможно, динозавры составляли важную часть в пищевой цепи мелового периода. Эта находка дает новое представление о взаимоотношения древних животных, которые населяли Австралию десятки миллионов лет назад", — говори Уайт.

Напоминаем, ученые выяснили, что динозавры болели респираторными заболеваниями еще 150 млн лет назад.