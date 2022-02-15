Учені виявили рештки стародавнього крокодила, який з'їв цілого динозавра (фото)

Палеонтологи виявили новий вид крокодила, який жив 95 млн років тому, і останнім його "обідом" був молодий динозавр.

Австралійські вчені описали новий вид крокодила, який жив у крейдовому періоді 95 млн років тому. Його назвали Confractosuchus sauroktonos, і востаннє перед смертю він з'їв молодого динозавра, повідомляє CNN.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Палеонтологи з Австралійського музею епохи динозаврів виявили в гірських породах, яким 95 млн років, скам'янілі рештки 2,5 метрового крокодила, а серед його кісток виявилися частково перетравлені рештки молодого динозавра-орнітопода. Це перший випадок в історії палеонтології Австралії, коли вченим вдалося знайти доказ того, що стародавні крокодили харчувалися динозаврами, хоч і не дорослими особинами. У всьому світі існує лише кілька подібних прикладів.

[ + – ] Стародавній крокодил упіймав динозавра-орнітопода. Ілюстрація Фото: Daily Mail

"Нам вдалося знайти частково роздроблений і не зовсім повний скелет, а саме десь 35% усіх кісток крокодила, який є абсолютно новим видом. Але найважливіше в цій знахідці – це те, що ми виявили також рештки молодого орнітопода, який на час смерті важив близько 1,7 кг", — каже Метт Вайт із Австралійського музею епохи динозаврів.

[ + – ] Метт Вайт демонструє череп крокодила та стегно молодого динозавра-орнітопода, якого з'їв крокодил Фото: Daily Mail

За словами вченого, сучасні крокодили майже не змінилися за мільйони років еволюції, і цей їхній стародавній предок був дуже схожий на сучасних алігаторів.

Щоб відновити зовнішній вигляд стародавнього крокодила, вчені скористалися рентгенівським скануванням і комп'ютерною томографією. У результаті їм вдалося відновити майже повний череп стародавньої тварини. Що стосується молодого динозавра, якого з'їв цей крокодил, то вчені припустили, що це був молодий орнітопод невеликого розміру, але точний вигляд поки що встановити не вдалося.

[ + – ] Учені за допомогою сканування створили тривимірні проекції кісток стародавнього крокодила Фото: Daily Mail

"Ми вважаємо, що для Confractosuchus sauroktonos динозаври не були основною їжею, але швидше за все, цей орнітопод був легкою здобиччю, і крокодил скористався моментом. Хоча, можливо, цей стародавній крокодил з'їв динозавра і після його смерті", — говорить Вайт.

Орнітоподи — це маленькі птахотазові травоїдні тварини, які пересувалися на двох нижніх кінцівках. Саме стегна орнітопода й знайшли палеонтологи серед кісток крокодила. На них видно сліди укусів, а одне стегно навіть тріснуло, швидше за все, під час трапези стародавнього крокодила.

[ + – ] Метт Вайт показує слід від укусу на стегні орнітопода, який залишив стародавній крокодил Фото: Daily Mail

"Можливо, динозаври становили важливу частину харчового ланцюга крейдяного періоду. Ця знахідка дає нове уявлення про взаємини стародавніх тварин, які населяли Австралію десятки мільйонів років тому", — кажи Вайт.

Нагадуємо, вчені з'ясували, що динозаври хворіли на респіраторні захворювання ще 150 млн років тому.