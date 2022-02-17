"Безрукий" динозавр. Палеонтологи знайшли останки хижака без розвинених верхніх кінцівок

Попри те, що його верхні кінцівки майже не розвинулися, він все одно залишався сильним і лютим хижаком, здатним конкурувати з іншими динозаврами.

Виявлені під час нещодавнього дослідження в Аргентині скам'янілості гігантського динозавра належать "безрукому" динозавру, якого вчені назвали Guemesia ochoai, пише Weather.com.

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Останки динозавра палеонтологи знайшли у формації Лос-Бланкітос, що на півночі Аргентини. Guemesia ochoai назвали на честь аргентинського військового діяча Мартіна Мігеля де Гемеса та музейного техніка, що виявив зразок, Хав'єра Очоа.

"Безрукий", але потужний

[ + – ] Скелет ауказавра із сімейства абелізавридів

Попри неймовірно крихітні верхні кінцівки, яких практично не було видно і які не виконували жодної функції, динозавр був досвідченим хижаком.

Новий вид є близьким родичем предків динозаврів, відомих як абелізавриди, в яких передні кінцівки були недорозвиненими й ще меншими, ніж у тиранозавра рекса. Абелізавриди належали до підряду тероподів, що досягали висоти від 4 до 9 м. Ці істоти могли пожирати таких величезних динозаврів, як титанозаври, і знову ж таки без допомоги передніх лап.

Невеликий недолік G. ochoai відшкодовував потужною головою та щелепами. Він мешкав у Патагонії та на стародавньому південному суперконтиненті Гондвана понад 70 мільйонів років тому.

Як зазначають вчені, цей динозавр дуже незвичайний для свого вигляду. Він має кілька ключових характеристик, що дозволяють припустити, що це новий вид, який може надати нову інформацію про один із регіонів світу, про який вченим не так багато відомо.

Загадкові викопні залишки

[ + – ] Вивчаючи череп "безрукого" динозавра, команда виявила, що він приблизно на 70% менший, ніж у його родичів

Вивчаючи череп "безрукого" динозавра, команда виявила, що він приблизно на 70% менший, ніж у його родичів. На думку вчених, цей череп належав молодому динозавру. Проте, щоб точно підтвердити інформацію, вони мають провести детальніший аналіз.

В око також впадала наявність невеликих отворів у передній частині черепа. Цілком можливо, що вони були призначені для того, щоб регулювати температуру тіла тварини. Що ще цікаво, так це те, що в цього виду відсутні роги, які зазвичай зустрічалися в інших абелізавридів.

Зараз вчені працюють над тим, щоб краще зрозуміти нещодавно описаного "безрукого" динозавра. Крім скам'янілостей гігантського хижака, команда розкопала кілька інших цікавих знахідок від риб до ссавців, і зараз продовжує дослідження, щоб краще їх вивчити.

Нагадаємо, що нещодавно дослідники знайшли останки стародавнього крокодила, який зжер цілого динозавра. Confractosuchus sauroktonos жив у крейдяному періоді 95 мільйонів років тому, а його довжина досягала 2,5 м. Важливо зазначити, що це перший випадок в Австралії, коли палеонтологам вдалося знайти свідчення того, що стародавні крокодили харчувалися динозаврами, хоч і молодими.