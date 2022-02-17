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Как избавиться от тревоги на фоне новостей: Минздрав дал 4 совета

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Как избавиться от тревоги на фоне новостей о вторжении РФ

Специалисты говорят о том, что лучший способ сохранять спокойствие — заниматься любимым делом, выбирать надежное информпространство, а также верить в свою страну и армию.

Тревога как эмоция естественна для человека. А тревожность — ответ организма на длительные стрессовые ситуации. Ощущать тревогу и тревожность абсолютно нормально, ведь это защитный фактор в период ряда событий, на которые мы не можем повлиять. Специалисты акцентируют на том, что важно не допускать чрезмерное и деструктивное влияние этого состояния на обыденность. В Министерстве здравоохранения Украины рассказали о нескольких способах, которые помогут справиться с тревогой и вернут внутреннее спокойствие и баланс.

  • Дыхательные практики

В пиковый момент, когда ощущение тревожности зашкаливает, специалисты рекомендуют дыхательные практики. Есть два основных и действенных способа, которые легко запомнить и применить:

"4-4-5". Сделайте глубокий вдох на 4 счета и медленный выдох на 4 счета. Повторяйте практику в течение 5 минут. Это упражнение поможет выровнять дыхание и замедлить пульс. Организм вернется в состояние покоя и расслабления.

"4-7-8". Сделайте глубокий вдох, затем — выдох. После — вдох через нос на 4 счета, задержите дыхание и досчитайте до 7. На счет 8 — медленно выдыхайте. Повторяйте дыхательную практику несколько минут.

  • Физическая активность

Физические нагрузки очень часто помогают справиться с тревожностью не хуже дыхательных практик. Это может быть прогулка на свежем воздухе или йога. Спортсмены также выходят на пробежку. Фокус на теле помогает переключить внимание и уйти от тревожных мыслей.

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Дыхательные практики и йога помогут расслабиться и успокоиться
  • Время для бытовых дел и хобби

Активные действия отвлекают от тревожных мыслей. Это может быть уборка в доме, поход в магазин за продуктами, чтение книги, мытье посуды, вышивание, просмотр любимого фильма, урок вокала. Вариантов очень много, важно определить, чего требует душа.

  • Гигиена потребления новостей

Если просмотр новостей вызывает тревогу — выключайте телевизор, компьютер или гаджет. В Минздраве акцентируют, что важно научиться "фильтровать" информацию, которая молниеносным потоком поступает из СМИ. Новости нужно воспринимать объективно.

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Чтобы не тревожиться - уделите время бытовым делам и хобби. Доверят стоит только новостям из проверенных источников

Если справиться с тревожностью самостоятельно не выходит, и она мешает вашей обыденной жизни — обратитесь к своему семейному врачу.

"Лучший способ сохранять спокойствие — заниматься любимой работой, выбирать безопасное информационное пространство и верит в нашу армию", — подытожили в Минздраве Украины.

Напомним, ранее Фокус писал о том, куда стоит обращаться при депрессии. Новости вызывают постоянную тревогу и даже доводят до панических атак.