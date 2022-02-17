Як позбутися тривоги на тлі новин: МОЗ дало 4 поради
Фахівці говорять про те, що найкращий спосіб зберігати спокій, — займатися улюбленою справою, вибирати надійний інформпростір, а також вірити у свою країну та армію.
Тривога як емоція природна в людини. А тривожність – відповідь організму на тривалі стресові ситуації. Відчувати тривогу та тривожність абсолютно нормально, адже це захисний фактор у період низки подій, на які ми не можемо вплинути. Фахівці акцентують на тому, що важливо не допускати надмірного та деструктивного впливу цього стану на буденність. У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли про кілька способів, які допоможуть впоратися із тривогою та повернуть внутрішній спокій та баланс.
- Дихальні практики
У піковий момент, коли відчуття тривожності зашкалює, фахівці рекомендують дихальні практики. Є два основні та дієві способи, які легко запам'ятати та застосувати:
"4-4-5". Зробіть глибокий вдих на 4 рахунки та повільний видих на 4 рахунки. Повторюйте практику протягом 5 хвилин. Ця вправа допоможе вирівняти дихання та сповільнити пульс. Організм повернеться в стан спокою та розслаблення.
"4-7-8". Зробіть глибокий вдих, потім видих. Після – вдих через ніс на 4 рахунки, затримайте дихання та дорахуйте до 7. На рахунок 8 – повільно видихайте. Повторюйте дихальну практику кілька хвилин.
- Фізична активність
Фізичні навантаження дуже часто допомагають впоратися з тривожністю не гірше за дихальні практики. Це може бути прогулянка на свіжому повітрі чи йога. Спортсмени також виходять на пробіжку. Фокус на тілі допомагає переключити увагу й уникнути тривожних думок.
- Час для побутових справ та хобі
Активні події відволікають від тривожних думок. Це може бути прибирання в будинку, похід у магазин за продуктами, читання книги, миття посуду, вишивання, перегляд улюбленого фільму, урок вокалу. Варіантів дуже багато, важливо визначити, що вимагає душа.
- Гігієна споживання новин
Якщо перегляд новин викликає тривогу, вимикайте телевізор, комп'ютер або гаджет. У МОЗ акцентують, що важливо навчитися "фільтрувати" інформацію, яка блискавичним потоком надходить із ЗМІ. Новини слід сприймати об'єктивно.
Якщо впоратися з тривожністю самостійно не виходить, і вона заважає вашому повсякденному життю, – зверніться до свого сімейного лікаря.
"Найкращий спосіб зберігати спокій — займатися улюбленою роботою, вибирати безпечний інформаційний простір і вірити в нашу армію", — підсумували в МОЗ України.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, куди варто звертатися під час депресії. Новини викликають постійну тривогу та навіть доводять до панічних атак.