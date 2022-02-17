Як позбутися тривоги на тлі новин: МОЗ дало 4 поради

Фахівці говорять про те, що найкращий спосіб зберігати спокій, — займатися улюбленою справою, вибирати надійний інформпростір, а також вірити у свою країну та армію.

Тривога як емоція природна в людини. А тривожність – відповідь організму на тривалі стресові ситуації. Відчувати тривогу та тривожність абсолютно нормально, адже це захисний фактор у період низки подій, на які ми не можемо вплинути. Фахівці акцентують на тому, що важливо не допускати надмірного та деструктивного впливу цього стану на буденність. У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли про кілька способів, які допоможуть впоратися із тривогою та повернуть внутрішній спокій та баланс.

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Дихальні практики

У піковий момент, коли відчуття тривожності зашкалює, фахівці рекомендують дихальні практики. Є два основні та дієві способи, які легко запам'ятати та застосувати:

"4-4-5". Зробіть глибокий вдих на 4 рахунки та повільний видих на 4 рахунки. Повторюйте практику протягом 5 хвилин. Ця вправа допоможе вирівняти дихання та сповільнити пульс. Організм повернеться в стан спокою та розслаблення.

"4-7-8". Зробіть глибокий вдих, потім видих. Після – вдих через ніс на 4 рахунки, затримайте дихання та дорахуйте до 7. На рахунок 8 – повільно видихайте. Повторюйте дихальну практику кілька хвилин.

Фізична активність

Фізичні навантаження дуже часто допомагають впоратися з тривожністю не гірше за дихальні практики. Це може бути прогулянка на свіжому повітрі чи йога. Спортсмени також виходять на пробіжку. Фокус на тілі допомагає переключити увагу й уникнути тривожних думок.

[ + – ] Дихальні практики та йога допоможуть розслабитися та заспокоїтися

Час для побутових справ та хобі

Активні події відволікають від тривожних думок. Це може бути прибирання в будинку, похід у магазин за продуктами, читання книги, миття посуду, вишивання, перегляд улюбленого фільму, урок вокалу. Варіантів дуже багато, важливо визначити, що вимагає душа.

Гігієна споживання новин

Якщо перегляд новин викликає тривогу, вимикайте телевізор, комп'ютер або гаджет. У МОЗ акцентують, що важливо навчитися "фільтрувати" інформацію, яка блискавичним потоком надходить із ЗМІ. Новини слід сприймати об'єктивно.

[ + – ] Щоб не турбуватися — приділіть час побутовим справам та хобі. Довіряти варто лише новинам із перевірених джерел

Якщо впоратися з тривожністю самостійно не виходить, і вона заважає вашому повсякденному життю, – зверніться до свого сімейного лікаря.

"Найкращий спосіб зберігати спокій — займатися улюбленою роботою, вибирати безпечний інформаційний простір і вірити в нашу армію", — підсумували в МОЗ України.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, куди варто звертатися під час депресії. Новини викликають постійну тривогу та навіть доводять до панічних атак.