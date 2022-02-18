Функционирует как в 20: работа мозга человека не замедляется до 60 лет, — исследование

Быстрота принятия решений с возрастом падает, но это не связано с замедлением работы мозга.

Ученые из Гайдельберского университета в Германии выяснили, что человеческий мозг не замедляет свое функционирование до 60 лет. Раньше считалось, что чем старше становится человек, тем медленнее работает его мозг. А пиковыми функциями работы мозга обладали 20-летние люди. Однако, выяснилось, время отклика на действие имеет тенденцию замедляться с возрастом, но это не связано с ухудшением работы мозга. Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на опубликованное исследование в научном журнале Nature Human Behavior.

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Исследование ведущего ученого Миши фон Краузе было основано на данных более 1 миллиона человек. Оно предполагает, что скорость умственной обработки остается почти прежней до 60 лет. 1,2 миллиона участников возрастом от 10 до 80 лет приняли участие в гарвардском онлайн-проекте Project Implicit, в ходе которого измерялось время реакции их мозга во время теста. Люди должны были сортировать определенные слова и изображения, которые появлялись на экране и нажимать нужные клавиши на клавиатуре

В результате чего, ученые выяснили, что с течением времени люди становятся менее импульсивными, а их физические рефлексы также снижаются после 20 лет. Именно эти факторы замедляют скорость, с которой люди реагирует на окружающий мир, но работа мозга не замедляется.

"Наше исследование теперь показывает, что это замедление не связано со снижением скорости когнитивной обработки", — сказал Миша фон Краузе.

Во время теста оценивался возраст участников, их время ответа и точность. Результаты показали, что быстрее всего отвечали люди возраста 20 лет, но это связано с тем, что они готовы были променять точность ответа на скорость. Исследователи пришли к выводу, что с механической точки зрения (как быстро человек нажмет на клавиатуру) часть ответа была самой быстро у подростков 14-16 лет. Скорость умственной обработки была на пике у 30-летних, незначительно снижаясь между 30-60 годами. Кроме того, исследование показало, что чем старше были участники опросов, тем меньше они делали ошибок.

Кроме того, работа экспертов показала, что скорость работы мозга находится примерно на одном уровне у самых разных групп населения. Это не зависит от пола, расы или уровня образования. Но для окончательных выводов нужны, дополнительные исследования и изучение скорости отклика во время исполнения людьми других задач.

Однако после 60 лет когнитивные процессы в мозге действительно замедляются. У людей это происходит по-разному: у некоторых степень скорости мозга может оставаться высокой, но у кого-то становится довольно низкой. Ученые надеются получить ответ этот вопрос в будущих исследованиях.

Напомним, исследователи выяснили, что человеческий мозг меняется при полете в космос астронавтов. Ученые выявили изменения в нейронных связях в области моторной коры головного мозга, она отвечает за планирование, контроль и выполнения движений человека. Эта область меняет схему перемещения астронавтов в космосе, чтобы они могли адаптироваться к невесомости.