Функціонує як у 20: робота мозку людини не сповільнюється до 60 років, — дослідження

Швидкість ухвалення рішень із віком падає, але це не пов'язано з уповільненням роботи мозку.

Учені з університету Гайдельберга в Німеччині з'ясували, що людський мозок не сповільнює своє функціонування до 60 років. Раніше вважалося, що чим старшою стає людина, тим повільніше працює її мозок. А піковими функціями роботи мозку володіли 20-річні люди. Проте, з'ясувалося, час відгуку на дії має тенденцію сповільнюватися з віком, але це не пов'язано з погіршенням роботи мозку. Про це повідомляє британське видання The Guardian із посиланням на опубліковане дослідження у науковому журналі Nature Human Behavior.

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Дослідження провідного вченого Міші фон Краузе було засноване на даних понад 1 мільйона осіб. Воно передбачає, що швидкість розумової обробки залишається майже колишньою до 60 років. 1,2 мільйони учасників віком від 10 до 80 років взяли участь у гарвардському онлайн-проєкті Project Implicit, під час якого вимірювався час реакції їхнього мозку під час тесту. Люди повинні були сортувати певні слова та зображення, які з'являлися на екрані та натискати потрібні клавіші на клавіатурі

Унаслідок чого вчені з'ясували, що з часом люди стають менш імпульсивними, а їхні фізичні рефлекси також знижуються після 20 років. Саме ці фактори уповільнюють швидкість, з якою люди реагують на навколишній світ, але робота мозку не сповільнюється.

"Наше дослідження тепер показує, що це уповільнення не пов'язане зі зниженням швидкості когнітивної обробки", — сказав Міша фон Краузе.

Під час тесту оцінювався вік учасників, їх час відповіді та точність. Результати показали, що найшвидше відповідали люди віку 20 років, але це пов'язано з тим, що вони були готові проміняти точність відповіді на швидкість. Дослідники дійшли висновку, що з механічної точки зору (як швидко людина натисне на клавіатуру) частина відповіді була найшвидшою у підлітків 14-16 років. Швидкість розумової обробки була на піку в 30-річних, трохи знижуючись між 30-60 роками. Крім того, дослідження показало, що чим старшими були учасники опитувань, тим менше вони припускалися помилок.

Крім того, робота експертів показала, що швидкість роботи мозку знаходиться приблизно на одному рівні в найрізноманітніших груп населення. Це не залежить від статі, раси чи рівня освіти. Але для остаточних висновків потрібні додаткові дослідження і вивчення швидкості відгуку під час виконання людьми інших завдань.

Проте після 60 років когнітивні процеси в мозку справді сповільнюються. У людей це відбувається по-різному: у деяких ступінь швидкості мозку може залишатися високим, але в когось стає досить низьким. Учені сподіваються отримати відповідь на це питання в майбутніх дослідженнях.

Нагадаємо, дослідники з'ясували, що людський мозок змінюється в процесі польоту в космос астронавтів. Учені виявили зміни в нейронних зв'язках у ділянці моторної кори головного мозку, вона відповідає за планування, контроль і виконання рухів людини. Ця ділянка змінює схему переміщення астронавтів у космосі, щоб вони могли адаптуватися до невагомості.