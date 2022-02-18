Песни рыб и диалекты китов. Ученые планируют создать крупнейшую библиотеку подводных звуков

Аудиобиблиотека призвана использовать эти записи для измерения биоразнообразия и состояния экосистем.

Исследователи из девяти стран планируют собрать и объединить звуки морских животных для создания глобальной библиотеки. Австралийские ученые полагают, что подводные звуки млекопитающих, рыб и некоторых беспозвоночных помогут им измерить биоразнообразие и оценить состояние морских экосистем, пишет Voa News.

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Такая аудиобиблиотека могла бы помочь спасти исчезающие виды и продвинуть имеющиеся научные знания, а также документировать изменения в среде обитания по мере перемещения видов в более прохладные воды.

[ + – ] Песни морских зайцев и свист малого полосатика являются частью глобальной коллекции, впервые собранной командой международных исследователей

Песни морских зайцев и свист малого полосатика являются частью глобальной коллекции, впервые собранной командой международных исследователей. Образцы хранятся в отдельных библиотеках различных учреждений, но никогда прежде они не были собраны в единую коллекцию.

Считается, что все морские млекопитающие, включая горбатого кита, издают звуки, наряду со многими рыбами и беспозвоночными. Рифовые рыбы издают множество характерных щелчков. Пингвины издают быстрые, пронзительные звуки под водой во время охоты. А одной из самых громких рыб в мире является японский серебристый горбыль.

Из 34 000 известных видов рыб только у 1000 были задокументированы звуки. Для записи звуков исследователи используют высокотехнологичные океанические гидрофоны, или подводные микрофоны.

[ + – ] Пингвины издают быстрые, пронзительные звуки под водой во время охоты

Как известно, киты используют "местные диалекты", и благодаря их уникальным песням даже были обнаружены новые популяции. Идентификация звуков может вдохновить исследователей на глобальные поиски новых видов, которые еще не были научно описаны.

"Если бы вместо сотен звуковых библиотек, расположенных в отдельных исследовательских учреждениях, существовала глобальная платформа, к которой каждый мог бы подключиться, это упростило бы работу многих ученых в разы", — заключил Майлз Парсонс, исследователь из Австралийского института морских наук.

Напомним, что в ноябре прошлого года ученые запечатлели пугающего, похожего на пришельца кальмара. Magnapinna нашли в Мексиканском заливе. Так как кальмар обитает на большой глубине, детально его изучить не получается, поэтому он так сильно интересует экспертов.