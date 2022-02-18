Пісні риб і діалекти китів. Учені планують створити найбільшу бібліотеку підводних звуків

Аудіобібліотека покликана використовувати ці записи для вимірювання біорізноманіття та стану екосистем.

Дослідники з дев'яти країн планують зібрати та об'єднати звуки морських тварин для створення глобальної бібліотеки. Австралійські вчені вважають, що підводні звуки ссавців, риб і деяких безхребетних допоможуть їм виміряти біорізноманіття й оцінити стан морських екосистем, пише Voa News.

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Така аудіобібліотека могла б допомогти врятувати зникаючі види та просунути наявні наукові знання, а також документувати зміни в середовищі в міру переміщення видів у прохолодніші води.

[ + – ] Пісні морських зайців і свист малого смугача є частиною глобальної колекції, вперше зібраної командою міжнародних дослідників

Пісні морських зайців і свист малого смугача є частиною глобальної колекції, яка вперше зібрана командою міжнародних дослідників. Зразки зберігаються в окремих бібліотеках різних установ, але раніше вони були зібрані в єдину колекцію.

Вважається, що всі морські ссавці, включаючи горбатого кита, видають звуки поряд із багатьма рибами та безхребетними. Рифові риби видають безліч характерних клацань. Пінгвіни видають швидкі, пронизливі звуки під водою під час полювання. А однією з найгучніших риб у світі є японський сріблястий горбань.

Із 34 000 відомих видів риб лише в 1000 було задокументовано звуки. Для запису звуків дослідники використовують високотехнологічні океанічні гідрофони або підводні мікрофони.

[ + – ] Пінгвіни видають швидкі, пронизливі звуки під водою під час полювання

Як відомо, кити використовують "місцеві діалекти", і завдяки їхнім унікальним пісням навіть знайшли нові популяції. Ідентифікація звуків може надихнути дослідників на глобальні пошуки нових видів, які ще науково не описані.

"Якби замість сотень звукових бібліотек, розташованих в окремих дослідницьких установах, існувала глобальна платформа, до якої кожен міг би підключитися, це спростило б роботу багатьох учених в рази", — сказав Майлз Парсонс, дослідник із Австралійського інституту морських наук.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року вчені зняли страшного схожого на прибульця кальмара. Magnapinna знайшли в Мексиканській затоці. Оскільки кальмар мешкає на великій глибині, детально його вивчити не виходить, тому він дуже цікавить експертів.