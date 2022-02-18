Наполовину самка, наполовину самец. Ученые обнаружили двуполое насекомое (фото)

У палочника по кличке Чарли неправильно сформированы половые органы, из-за чего он не может спариваться. А для того, чтобы изучить насекомое более детально, его придется умертвить.

В ходе своего недавнего исследования эксперты из Музея естественной истории в Лондоне нашли невероятно редкое насекомое — палочника Diapherodes gigantea, которого прозвали Чарли. Его главная особенность в том, что он наполовину самка и наполовину самец. Чарли — первый пример насекомого этого вида, у которого встречается гинандроморфизм, пишет IFLS.

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Чарли — содержался в качестве домашнего животного у хозяйки Лорен Гарфилд из английского города Уолдрингфилд. Она отметила, что сначала ее питомец ничем не отличался от других палочников. Однако после того, как существо полиняло, она заметила на нем необычную окраску: одна его сторона была зеленой, как у самок, а вторая — коричневая, как у самцов.

В результате женщина решила связаться с исследователями из Музея естественной истории, которые были заинтригованы этой особью и попросили показать экземпляр.

Энтомолог Пол Брок подтвердил, что Чарли — первый зарегистрированный случай, когда у палочника Diapherodes gigantea наблюдаются как мужские, так и женские признаки.

[ + – ] Чарли — первый зарегистрированный случай, когда у палочника Diapherodes gigantea наблюдаются как мужские, так и женские признаки

Более того, у Чарли наблюдается двусторонний гинандроморфизм — когда две половины тела выражают разные половые признаки. Его левая сторона — ярко-зеленая и имеет короткие передние крылья, характерные для самок, а правая сторона коричневая с более длинными передними крыльями, свойственны для самцов.

"На самом деле, гинандроморфизм происходит чаще, чем многие считают. Мы замечаем это только тогда, когда признаки действительно очевидны, например, у видов с половым диморфизмом, когда есть различия во внешности взрослых самцов и самок", — добавил Брок.

Стоит отметить, что у Чарли неправильно сформированы половые органы, в результате чего он не может спариваться. А для того, чтобы изучить насекомое более детально, его придется умертвить. К сожалению, это единственный выход, иначе существо потеряет цвет и сморщится.

Напомним, что в январе этого года энтомологи открыли новый вид маленьких ос Neuroterus valhalla, которых назвали в честь паба Valhalla. Ученым пришлось потратить 4 года на то, чтобы детально изучить миниатюрных насекомых и выделить их в отдельный вид.