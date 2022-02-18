Наполовину самка, наполовину самець. Учені виявили двостатеву комаху (фото)

У паличника на прізвисько Чарлі неправильно сформовані статеві органи, через що він не може спаровуватися. А для того, щоб вивчити комаху детальніше, її доведеться умертвити.

Під час свого нещодавнього дослідження експерти з Музею природної історії в Лондоні знайшли неймовірно рідкісну комаху — паличника Diapherodes gigantea, яку прозвали Чарлі. Його головна особливість у тому, що він наполовину самка та наполовину самець. Чарлі — перший приклад комахи цього виду, у якого зустрічається гінандроморфізм, пише IFLS.

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Чарлі був домашньою твариною в господині Лорен Гарфілд із англійського міста Волдрінгфілд. Вона зазначила, що спочатку її вихованець нічим не відрізнявся від інших паличників. Однак після того, як істота полиняла, вона помітила на ньому незвичайне забарвлення: одна його сторона була зелена, як у самок, а друга — коричнева, як у самців.

Унаслідок цього жінка вирішила зв'язатися з дослідниками з Музею природної історії, які були заінтриговані цією особиною та попросили показати екземпляр.

Ентомолог Пол Брок підтвердив, що Чарлі – перший зареєстрований випадок, коли в паличника Diapherodes gigantea спостерігаються як чоловічі, так і жіночі ознаки.

[ + – ] Чарлі – перший зареєстрований випадок, коли в паличника Diapherodes gigantea спостерігаються як чоловічі, так і жіночі ознаки

Ба більше, у Чарлі спостерігається двосторонній гінандроморфізм, коли дві половини тіла виражають різні статеві ознаки. Його ліва сторона — яскраво-зелена та має короткі передні крила, характерні для самок, а права сторона коричнева з довшими передніми крилами, властивими самцям.

"Насправді гінандроморфізм відбувається частіше, ніж багато хто вважає. Ми помічаємо це лише тоді, коли ознаки дійсно очевидні, наприклад, у видів зі статевим диморфізмом, коли є відмінності в зовнішності дорослих самців і самок", — додав Брок.

Варто зазначити, що в Чарлі неправильно сформовані статеві органи, внаслідок чого він не може спаровуватись. А для того, щоб вивчити комаху детальніше, її доведеться умертвити. На жаль, це єдиний вихід, інакше істота втратить колір і зморщиться.

Нагадаємо, що в січні цього року ентомологи відкрили новий вигляд маленьких ос Neuroterus valhalla, яких назвали на честь пабу Valhalla. Вченим довелося витратити 4 роки на те, щоб детально вивчити мініатюрних комах і виділити в окремий вид.