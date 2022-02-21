Сердцу не прикажешь. Ученые поставили точку в давнем споре о пользе овощей

Исследователи выяснили, действительно ли овощная диета помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

Овощи в ежедневном рационе человека помогают сбалансировать питание и предотвратить широкий спектр заболеваний. Но может ли диета, богатая овощами, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний? Согласно новому исследованию, никаких доказательств в пользую этого утверждения не было обнаружено, передает SciTechDaily.

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Свежее исследование было проведено учеными из Департамента здравоохранения Наффилда Оксфордского университета, Китайского университета Гонконга и Бристольского университета.

Польза овощей в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний может показаться вполне логичной. В овощах содержатся такие ингредиенты как каротиноиды и альфа-токоферол, они действительно могут защищать от сердечно-сосудистых заболеваний.

Но до сих пор данные проводимых исследований были довольно противоречивыми.

Новое масштабное исследование показало, что потребление приготовленных или сырых овощей в больших количествах не влияет на заболевания, связанные с сердцем. Такой вывод удалось сделать благодаря тому, что ученые в новом исследовании учли широкий спектр искажающих факторов.

"Биобанк Великобритании – это ресурс для масштабного исследования того, как генетика и окружающая среда способствует развитию самых опасных и распространенных заболеваний. В своем исследовании мы используем большую выборку из Биобанка Великобритании, долгосрочные наблюдения и подробные данные о социальных факторах и образе жизни", – говорит соавтор исследования и главный научный сотрудник Биобанка Наоми Аллен.

В Биобанке Великобритании следят за здоровьем полумиллиона взрослых британцев на основе их медицинских записей. С момента регистрации, которая проходила в 2006-2010 годах, были собраны данные о питании, образе жизни, медицинской и репродуктивной истории добровольцев.

Исследователи использовали данные 399 586 участников, включающие их ответы о среднем потреблении овощей, как сырых так и вареных. Ученые проанализировали связь с риском госпитализации или смерти от инфаркта миокарда, инсульта или других тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний. Во внимание также брались смешанные факторы, среди которых были социально-экономический статус, физическая активность и другие диетические факторы.

Также исследователи выяснили, могут ли неизвестные дополнительные факторы или другие статистические неточности привести к ложной связи.

"Наше крупное исследование не обнаружило доказательств защитного эффекта от употребления овощей для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Вместо этого мы выяснили, что кажущаяся польза, скорее всего, связаны с различиями в социально-экономической ситуации и образе жизни", – говорит ведущий автор исследования из Оксфордского университета Ци Фэн.