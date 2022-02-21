Серцю не накажеш. Вчені поставили крапку в давній суперечці про користь овочів

Дослідники з'ясували, чи дійсно овочева дієта допомагає запобігти серцево-судинним захворюванням.

Овочі в щоденному раціоні людини допомагають збалансувати харчування та запобігти широкому спектру захворювань. Але чи може дієта, багата на овочі, знизити ризик серцево-судинних захворювань? Згідно з новим дослідженням, жодних доказів на користь цього твердження не виявили, повідомляє SciTechDaily.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Свіже дослідження провели вчені з Департаменту охорони здоров'я Наффілда Оксфордського університету, Китайського університету Гонконгу та Бристольського університету.

Користь овочів у запобіганні серцево-судинним захворюванням може здатися цілком логічною. В овочах містяться такі інгредієнти як каротиноїди та альфа-токоферол, вони справді можуть захищати від серцево-судинних захворювань.

Але досі дані досліджень були досить суперечливими.

Нове масштабне дослідження показало, що споживання приготовлених чи сирих овочів у великих кількостях не впливає на захворювання, пов'язані із серцем. Такий висновок вдалося зробити завдяки тому, що вчені в новому дослідженні врахували широкий спектр факторів, що спотворюють.

"Біобанк Великобританії – це ресурс для масштабного дослідження того, як генетика та навколишнє середовище сприяє розвитку найнебезпечніших та найпоширеніших захворювань. У своєму дослідженні ми використовуємо велику вибірку з Біобанку Великобританії, довгострокові спостереження та детальні дані про соціальні фактори та спосіб життя", – каже співавторка дослідження та головна наукова співробітниця Біобанку Наомі Аллен.

У Біобанку Великобританії стежать за здоров'ям півмільйона дорослих британців на основі їхніх медичних записів. З моменту реєстрації, яка проходила у 2006-2010 роках, зібрали дані про харчування, спосіб життя, медичну та репродуктивну історію добровольців.

Дослідники використали дані 399 586 учасників, що включають їх відповіді про середнє споживання овочів, як сирих, так і варених. Вчені проаналізували зв'язок із ризиком госпіталізації або смерті від інфаркту міокарда, інсульту або інших тяжких серцево-судинних захворювань. До уваги також брали змішані фактори, серед яких були соціально-економічний статус, фізична активність та інші дієтичні фактори.

Також дослідники з'ясували, чи можуть невідомі додаткові фактори чи інші статистичні неточності призвести до хибного зв'язку.

"Наше велике дослідження не виявило доказів захисного ефекту від вживання овочів для зниження ризику серцево-судинних захворювань. Натомість ми з'ясували, що користь, найімовірніше, пов'язана з відмінностями в соціально-економічній ситуації та способі життя", — говорить провідний автор дослідження з Оксфордського університету Ці Фен.