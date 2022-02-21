Катались на лыжах еще 10 тыс. лет назад: Китай утверждает, что является родиной лыжного спорта

Китайское национальное агентство по туризму считает, что древние наскальные рисунки являются явным этому подтверждением.

На рисунках, которые обнаружили археологи в китайской провинции Синьцзян изображены фигуры людей, которые держат в руках похожие на лыжи предметы. Также рядом изображены животные, что может говорить о том, что здесь изображен процесс охоты. Таким образом Китай утверждает, что родиной лыжного спорта является именно их страна в противовес устоявшемуся мнению, что на лыжи люди впервые встали на территории Скандинавии, сообщает Daily Mail.

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Китайское национальное агентство по туризму подвергло сомнению гипотезу о том, что лыжный спорт зародился на севере Европы. Ведь именно в Швеции археологи нашли хорошо сохранившиеся предметы, напоминающие лыжи. Они датируются 2500 годом до н.э.

Но в Пекине утверждают, что наскальные рисунки с людьми, которые держат похожие на лыжи предметы подтверждают теорию о происхождении лыжного спорта именно в Китае 10 тысяч лет назад. Хотя точный радиоуглеродный анализ этих рисунков еще не проводили.

[ + – ] На рисунках, которые обнаружили археологи в китайской провинции Синьцзян изображены фигуры людей, которые держат в руках похожие на лыжи предметы Фото: Daily Mail

На рисунках, которые были найдены в провинции Синьцзян также изображены животные рядом с человеческими фигурами из чего китайские ученые сделали вывод, что люди в этом регионе тысячи лет назад делали лыжи для передвижения по снегу и охоты.

[ + – ] Местный житель демонстрирует лыжи, которыми пользовались его древние предки Фото: Daily Mail

В Китае давно утверждают, что гольф также зародился в их стране, ведь данные местных археологов говорят, что этим видом спорта занимались здесь еще в 10 веке нашей эры. Прошлогоднее исследование китайских ученых показало, что китайцы занимаются серфингом по крайней мере с 8-го века нашей эры, а в 2004 году ФИФА признала, что китайцы играли в прообраз футбола еще в период династии Чжоу с 1046 по 771 год до н.э.

Напоминаем, что в Китае археологи обнаружили огромную винодельню, которой 400 лет. Это уникальный объект площадью 3 тысячи квадратных метров.