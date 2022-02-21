Каталися на лижах ще 10 тис. років тому: Китай стверджує, що є батьківщиною лижного спорту

Китайське національне агентство туризму вважає, що стародавні наскельні малюнки є явним цьому підтвердженням.

На малюнках, які виявили археологи в китайській провінції Сіньцзян, зображені постаті людей, які тримають у руках схожі на лижі предмети. Також поруч зображені тварини, що може говорити, що тут зображений процес полювання. Таким чином Китай стверджує, що батьківщиною лижного спорту є саме їхня країна на противагу усталеній думці, що на лижі люди вперше стали на території Скандинавії, повідомляє Daily Mail.

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Китайське національне агентство з туризму поставило під сумнів гіпотезу про те, що лижний спорт зародився на півночі Європи. Адже саме в Швеції археологи знайшли предмети, що добре збереглися, що нагадують лижі. Вони датуються 2500 роком до н. е.

Але в Пекіні стверджують, що наскельні малюнки з людьми, які тримають схожі на лижі предмети, підтверджують теорію про походження лижного спорту саме в Китаї 10 тисяч років тому. Хоча точний радіовуглецевий аналіз цих малюнків ще не проводили.

[ + – ] На малюнках, які виявили археологи в китайській провінції Сіньцзян, зображені постаті людей, які тримають у руках схожі на лижі предмети. Фото: Daily Mail

На малюнках, які були знайдені в провінції Сіньцзян, також зображені тварини поруч із людськими фігурами, з чого китайські вчені зробили висновок, що люди в цьому регіоні тисячі років тому робили лижі для пересування снігом на полювання.

[ + – ] Місцевий мешканець демонструє лижі, якими користувалися його давні батьки Фото: Daily Mail

У Китаї давно стверджують, що гольф також зародився в їхній країні, адже дані місцевих археологів кажуть, що цим видом спорту займалися ще в 10 столітті нашої ери. Торішнє дослідження китайських учених показало, що китайці займаються серфінгом принаймні з 8 століття нашої ери, а у 2004 році ФІФА визнала, що китайці грали в прообраз футболу ще в період династії Чжоу з 1046 по 771 рік до н.е.

Нагадуємо, що в Китаї археологи виявили величезну виноробню, якій 400 років. Це унікальний об'єкт площею 3000 квадратних метрів.