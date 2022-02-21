Дьявол в деталях. Орбитальный аппарат запечатлел потусторонний пейзаж на Марсе (фото)

На снимке видно множество песчаной ряби и дюн, хребтов и конических насыпей, но больше всего бросаются в глаза следы, оставленные пылевыми дьяволами.

На поверхности Марса часто возникают сильные ветры. В результате на планете образуются разнообразные узоры, такие как хаотичные насыпи, песчаная рябь и следы пылевых вихрей (также пылевой дьявол или песчаный вихрь), запечатленные орбитальным аппаратом ЕКА и Роскосмоса ExoMars TGO, пишет Autoevolution.

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Заглавное изображение выглядит так, будто его взяли из научно-фантастического фильма. Но на самом деле это область на Марсе, расположенная недалеко от ударного кратера Гука.

[ + – ] Марсианские пылевые дьяволы могут подниматься на высоту до 8 км и оставлять широкие следы, простирающиеся на многие километры

Снимок был сделан спутником, который вращается вокруг Красной планеты уже более 10 лет. Удивительные узоры были обнаружены с помощью камеры CaSSIS. Этот тип ландшафта ученые часто называют "хаотическим рельефом", поскольку он имеет множество неровных бугров, конических насыпей, хребтов и холмов с плоскими вершинами, которые сгруппированы в долинах.

И хотя на снимке, сделанном орбитальным аппаратом, видно множество песчаной ряби и дюн, больше всего бросаются в глаза следы, оставленные пылевыми дьяволами.

[ + – ] Когда Солнце нагревает марсианскую землю, горячий воздух у поверхности начинает быстро подниматься вверх сквозь более холодный воздух, поднимая пыль и формируя из нее вихри, похожие на торнадо

Эти пылевые вихри формируются на Красной Планете так же, как и на Земле. Когда Солнце нагревает марсианскую землю, горячий воздух у поверхности начинает быстро подниматься вверх сквозь более холодный воздух, поднимая пыль и формируя из нее вихри, похожие на торнадо.

Хотя марсианские пылевые дьяволы имеют некоторое сходство с земными, на Марсе они гораздо крупнее. Они могут подниматься на высоту до 8 км и оставлять широкие следы, простирающиеся на многие километры по поверхности. На изображении эти следы выделены синим цветом. Стоит отметить, что обычно человеческий глаз не может видеть их в синем цвете, часто это просто темные следы на более светлом фоне.

[ + – ] Хотя марсианские пылевые дьяволы имеют некоторое сходство с земными, на Марсе они гораздо крупнее

Показанный здесь синеватый оттенок — результат работы трех фильтров, объединенных для получения цветного инфракрасного изображения, которое позволяет астрономам лучше наблюдать минералогию марсианской поверхности.

Напомним, что на днях марсоход Curiosity обнаружил на Красной планете странный камень, который имеет очень гладкие и плавные линии, а также странную форму, напоминающую фаллоимитатор.