Диявол у деталях. Орбітальний апарат сфотографував потойбічний пейзаж на Марсі (фото)

На знімку видно безліч піщаних брижів і дюн, хребтів і конічних насипів, але найбільше впадають у вічі сліди, залишені пиловими дияволами.

На поверхні Марса часто з'являються сильні вітри. У результаті на планеті утворюються різноманітні візерунки, такі як хаотичні насипи, піщаний бриж і сліди пилових вихорів (також пиловий диявол або піщаний вихор), відображені орбітальним апаратом ЕКА та Роскосмосу ExoMars TGO, пише Autoevolution.

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Головне зображення виглядає так, ніби його взяли з науково-фантастичного фільму. Але насправді це ділянка на Марсі, розташована неподалік ударного кратера Гука.

[ + – ] Марсіанські пилові дияволи можуть підніматися на висоту до 8 км і залишати широкі сліди, що тягнуться на багато кілометрів.

Знімок був зроблений супутником, який обертається довкола Червоної планети вже понад 10 років. Дивовижні візерунки знайшли за допомогою камери CaSSIS. Цей тип ландшафту вчені часто називають "хаотичним рельєфом", оскільки він має безліч нерівних пагорбів, конічних насипів, хребтів та пагорбів із плоскими вершинами, що згруповані в долинах.

І хоча на знімку, зробленому орбітальним апаратом, видно безліч піщаних брижів і дюн, найбільше кидаються в очі сліди, залишені пиловими дияволами.

[ + – ] Коли Сонце нагріває марсіанську землю, гаряче повітря біля поверхні починає швидко підніматися вгору крізь холодніше повітря, піднімаючи пил і формуючи з нього вихори, схожі на торнадо.

Ці пилові вихори формуються на Червоній Планеті так, як і на Землі. Коли Сонце нагріває марсіанську землю, гаряче повітря біля поверхні починає швидко підніматися вгору крізь холодніше повітря, піднімаючи пил і формуючи з нього вихори, схожі на торнадо.

Хоча марсіанські пилові дияволи мають деяку подібність із земними, на Марсі вони набагато більші. Вони можуть підніматися на висоту до 8 км і залишати широкі сліди, що тягнуться на багато кілометрів по поверхні. На зображенні ці сліди виділені синім кольором. Варто зазначити, що зазвичай людське око не може бачити їх у синьому кольорі, часто це просто темні сліди на світлому фоні.

[ + – ] Хоча марсіанські пилові дияволи мають деяку подібність із земними, на Марсі вони набагато більші

Показаний тут синюватий відтінок – результат роботи трьох фільтрів, об'єднаних для отримання кольорового інфрачервоного зображення, що дозволяє астрономам краще спостерігати мінералогію марсіанської поверхні.

Нагадаємо, що днями марсохід Curiosity виявив на Червоній планеті дивний камінь, який має дуже гладкі та плавні лінії, а також дивну форму, що нагадує фалоімітатор.