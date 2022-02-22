В Италии произошло мощное извержение вулкана Этна (фото, видео)

В небо поднялся 12-километровый столб пепла, который затем накрыл окрестные города и села.

21 февраля на итальянском острове Сицилия произошло очередное извержение вулкана Этна — самого высокого в Европе (3357 м). Об этом сообщает ABCNews со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV).

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В небо выброшено облако вулканического пепла высотой около 12 км.

Вулкан стал проявлять активность еще 11 февраля, но после этого наблюдалось затишье.

[ + – ] Извержение вулкана Этна: облако вулканического пепла поднялось на 12 км вверх

По данным итальянский властей, пепел от извержения накрыл близлежащую территорию, в том числе крупнейший город на востоке Сицилии Катанию. Из-за этого была на время остановлена работа местного аэропорта имени Винченцо Беллини. Из-за взрывов вулкана в окрестных городах и селах выбило окна и двери в домах местных жителей.

[ + – ] Из-за извержения вулкана Этна пришлось остановить работу аэропорта им. Беллини

Ученые сообщают, что активность вулкана была сосредоточена на юго-восточном склоне горы, где наблюдались потоки лавы.

Сообщений о травмах или материальном ущербе в населенных пунктах, окружающих склоны вулкана, не поступало.

[ + – ] Взрыв на Этне 21 февраля Фото: INGVvulcani

Эксперты Национального института геофизики и вулканологии Италии зафиксировали постепенный всплеск сейсмических толчков, вызванных утечкой газов. По их мнению это может быть признаком того, что Этна в скором времени вновь извергнет большие массы лавы.

[ + – ] Взрыв на Этне 11 февраля. Фото: Alberto Uccellatore

Активность Этны хорошо задокументирована со времен античности — это один из самых знаменитых вулканов в мире. Одно из самых разрушительных его извержений произошло в 1669 году, когда лава накрыла десятки деревень и похоронила большую часть Катании.

Этна — очень активный вулкан, из его многочисленных кратеров (их насчитывают от 200 до 400) раз в 3 месяца извергается лава, которая стекает к окрестным селениям. В 1983 году итальянские власти использовали для отвода лавы, которая угрожала городам у подножия вулкана, динамит. А в 1992 году итальянская армия построила земляную стену, чтобы сдержать лаву, которая месяцами текла с Этны в сторону одной из деревень.

Напомним, январское извержение подводного вулкана в королевстве Тонга вызвало рекордный выброс пепла и появление одной из крупнейших вулканических молний за всю историю наблюдений.