В Италии произошло мощное извержение вулкана Этна (фото, видео)
В небо поднялся 12-километровый столб пепла, который затем накрыл окрестные города и села.
21 февраля на итальянском острове Сицилия произошло очередное извержение вулкана Этна — самого высокого в Европе (3357 м). Об этом сообщает ABCNews со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV).
В небо выброшено облако вулканического пепла высотой около 12 км.
Вулкан стал проявлять активность еще 11 февраля, но после этого наблюдалось затишье.
По данным итальянский властей, пепел от извержения накрыл близлежащую территорию, в том числе крупнейший город на востоке Сицилии Катанию. Из-за этого была на время остановлена работа местного аэропорта имени Винченцо Беллини. Из-за взрывов вулкана в окрестных городах и селах выбило окна и двери в домах местных жителей.
Ученые сообщают, что активность вулкана была сосредоточена на юго-восточном склоне горы, где наблюдались потоки лавы.
Сообщений о травмах или материальном ущербе в населенных пунктах, окружающих склоны вулкана, не поступало.
Эксперты Национального института геофизики и вулканологии Италии зафиксировали постепенный всплеск сейсмических толчков, вызванных утечкой газов. По их мнению это может быть признаком того, что Этна в скором времени вновь извергнет большие массы лавы.
Активность Этны хорошо задокументирована со времен античности — это один из самых знаменитых вулканов в мире. Одно из самых разрушительных его извержений произошло в 1669 году, когда лава накрыла десятки деревень и похоронила большую часть Катании.
Этна — очень активный вулкан, из его многочисленных кратеров (их насчитывают от 200 до 400) раз в 3 месяца извергается лава, которая стекает к окрестным селениям. В 1983 году итальянские власти использовали для отвода лавы, которая угрожала городам у подножия вулкана, динамит. А в 1992 году итальянская армия построила земляную стену, чтобы сдержать лаву, которая месяцами текла с Этны в сторону одной из деревень.
Напомним, январское извержение подводного вулкана в королевстве Тонга вызвало рекордный выброс пепла и появление одной из крупнейших вулканических молний за всю историю наблюдений.