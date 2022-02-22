В Італії сталося потужне виверження вулкана Етна (фото, відео)

У небо піднявся 12-кілометровий стовп попелу, який потім накрив навколишні міста та села.

21 лютого на італійському острові Сицилія відбулося чергове виверження вулкана Етна – найвищого в Європі (3 357 м). Про це повідомляє ABCNews з посиланням на Національний інститут геофізики та вулканології Італії (INGV).

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У небо викинуло хмару вулканічного попелу заввишки близько 12 км.

Вулкан почав проявляти активність ще 11 лютого, але після цього спостерігали затишшя.

[ + – ] Виверження вулкана Етна: хмара вулканічного попелу піднялася на 12 км.

За даними італійської влади, попіл від виверження накрив довколишню територію, зокрема найбільше місто на сході Сицилії Катанію. Через це на якийсь час зупинили роботу місцевого аеропорту імені Вінченцо Белліні. Через вибухи вулкана в навколишніх містах та селах вибило вікна та двері в будинках місцевих мешканців.

[ + – ] Через виверження вулкана Етна довелося зупинити роботу аеропорту ім. Белліні

Вчені повідомляють, що активність вулкана зосереджувалася на південно-східному схилі гори, де спостерігали потоки лави.

Повідомлень про травми або матеріальні збитки в населених пунктах, що оточують схили вулкана, не надходило.

[ + – ] Вибух на Етні 21 лютого Фото: INGVvulcani

Експерти Національного інституту геофізики та вулканології Італії зафіксували поступовий сплеск сейсмічних поштовхів, спричинених витоком газів. На їхню думку, це може бути ознакою того, що Етна незабаром знову вивергне великі маси лави.

[ + – ] Вибух на Етні 11 лютого. Фото: Alberto Uccellatore

Активність Етни добре задокументували з часів античності – це один із найзнаменитіших вулканів у світі. Одне з найруйнівніших його вивержень сталося в 1669, коли лава накрила десятки сіл і поховала більшу частину Катанії.

Етна — дуже активний вулкан, з його численних кратерів (їх налічують від 200 до 400) раз на 3 місяці викидається лава, яка стікає до навколишніх селищ. У 1983 році італійська влада використала для відведення лави, яка загрожувала містам біля підніжжя вулкана, динаміт. А в 1992 році італійська армія збудувала земляний мур, щоб стримати лаву, яка місяцями текла з Етни в бік одного з сіл.

Нагадаємо, січневе виверження підводного вулкана в королівстві Тонга спричинило рекордний викид попелу та появу однієї з найбільших вулканічних блискавок за всю історію спостережень.