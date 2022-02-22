Археологи нашли свидетельства самой ранней операции на ушах (фото)

Примитивная процедура была очень похожа на хирургическое вмешательство, которое практикуют и по сей день.

В ходе своих недавних раскопок ученые наткнулись на череп 5300-летней давности с отверстиями в височных костях. По их мнению, находка демонстрирует самую раннюю операцию на ушах, пишет IFLS.

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Останки предположительно принадлежат женщине и являются свидетельством первой известной трепанацией сосцевидного отростка в истории человечества. Трепанации — старая хирургическая процедура, при которой в черепе человека просверливается или выскребается отверстие.

В древние времена ушная инфекция могла спровоцировать воспаление и инфекцию сосцевидного отростка височной кости. Это заболевание часто приводило к смерти, поскольку тогда медицины как таковой еще не существовало.

Как отмечают ученые, на древнем черепе были не только следы хирургического вмешательства, но и свидетельства восстановления костей, указывающие на то, что женщина пережила эту процедуру.

Скелетные останки были обнаружены в погребальной камере испанского города Бургос. Камера вмещала около 100 тел и была построена в IV тысячелетии до н.э. Таким образом, возраст черепа составляет около 5300 лет. Череп нашли сломанным, но с целой черепной коробкой. Изучив череп более детально и выяснив, что у женщины было много выпавших зубов и окостенение щитовидного хряща, ученые пришли к выводу, что она умерла в преклонном возрасте.

[ + – ] Следы разрезов на левой височной кости черепа

Компьютерная томография показала, что оба наружных слуховых прохода были хирургически изменены, вероятно, путем трепанации. Что касается инструмента, применяющегося во время операции, то ученые пока не могут дать точного ответа.

"Несмотря на наличие следов порезов, трудно сделать вывод о типе инструмента, использованного для удаления костной ткани, скорее всего, это был острый инструмент с круговой резьбой. Однако несколько других исследований показывают, что в те времена для прижигания ран и проведения трепанации также использовали каменные инструменты, нагретые огнем", — рассказали ученые.

Как предположили ученые, женщина подверглась хирургическому вмешательству на обоих ушах. Основываясь на различиях в ремоделировании между двумя височными костями, можно предположить, что процедура сначала была проведена на правом ухе. Левое тоже подверглось той же процедуре, но была ли она сделана вскоре после операции на правом ухе или через несколько месяцев либо даже лет, нельзя заключить на основании имеющихся данных.

Напомним, что в январе этого года ученые нашли свидетельства самой первой операции в мире. Процедура проводилась на черепе перуанского воина 2 тыс. лет назад. Мужчина получил травму во время боя и требовал хирургического вмешательства. Операция прошла успешно, кости воина срослись.