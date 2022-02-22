Археологи знайшли свідчення найбільш ранньої операції на вухах (фото)

Примітивна процедура була дуже схожа на хірургічне втручання, яке практикують і сьогодні.

У ході своїх недавніх розкопок учені натрапили на череп 5300-річної давності з отворами в скроневих кістках. На їхню думку, знахідка демонструє ранню операцію на вухах, пише IFLS.

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Решткуи належать жінці та є свідченням першої відомої трепанації соскоподібного відростка в історії людства. Трепанації — стара хірургічна процедура, коли в черепі людини просвердлюється або вишкрібається отвір.

У давнину вушна інфекція могла спровокувати запалення й інфекцію соскоподібного відростка скроневої кістки. Це захворювання часто призводило до смерті, оскільки тоді медицини як такої ще не існувало.

Як зазначають учені, на стародавньому черепі були не лише сліди хірургічного втручання, а й свідчення відновлення кісток, що вказують на те, що жінка пережила цю процедуру.

Скелетні рештки було виявлено в похоронній камері іспанського міста Бургос. Камера вміщала близько 100 тіл і була побудована в IV тисячолітті до н. е. Отже, вік черепа становить близько 5300 років. Череп знайшли зламаним, але з цілою черепною коробкою. Вивчивши череп детальніше та з'ясувавши, що в жінки було багато зубів, що випали, і окостеніння щитовидного хряща, вчені дійшли висновку, що вона померла в похилому віці.

[ + – ] Сліди розрізів на лівій скроневій кістці черепа

Комп'ютерна томографія показала, що обидва зовнішні слухові проходи були хірургічно змінені, ймовірно, шляхом трепанації. Що стосується інструменту, який використовується під час операції, то вчені поки що не можуть дати точну відповідь.

"Незважаючи на наявність слідів порізів, важко зробити висновок про тип інструменту, використаного для видалення кісткової тканини, швидше за все, це був гострий інструмент із круговим різьбленням. Проте кілька інших досліджень показують, що в ті часи для припікання ран і проведення трепанації також використовували кам'яні інструменти, нагріті вогнем", — розповіли вчені.

Як припустили вчені, жінка зазнала хірургічного втручання на обох вухах. На основі відмінностей у ремоделюванні між двома скроневими кістками, можна припустити, що процедура спочатку була проведена на правому вусі. Ліве теж зазнало тієї ж процедури, але чи була вона зроблена невдовзі після операції на правому вусі або через кілька місяців або навіть років, не можна уточнити на підставі наявних даних.

Нагадаємо, що в січні цього року вчені знайшли свідчення найпершої операції у світі. Процедура проводилася на черепі перуанського воїна 2 тис. років тому. Чоловік отримав травму під час бою та вимагав хірургічного втручання. Операція пройшла успішно, кістки воїна зрослися.