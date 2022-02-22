Ученые составили список самых вредных для здоровья продуктов: их любят многие

Почти каждому человеку нравится вкусно покушать, но вкусно — не всегда значит полезно. Поэтому перед тем, как налегать на какой-то продукт, убедитесь в том, что он не принесет организму много вреда.

Еда, содержащая вредные жиры и искусственные подсластители, не отличается особой питательностью. Избегать определенных продуктов может быть трудно, особенно когда они специально созданы для того, чтобы соблазнять своим приятным вкусом, пишет Prevention.

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Но вот в чем загвоздка: многие продукты, которые, как нам говорят, мы не должны есть, на самом деле могут быть не такими уж и вредными. На самом деле, то, что считается "плохим" для одного, может быть "хорошим" для другого.

Например, вы можете считать, что молочные продукты или глютен вредны для вас, потому что после их употребления у вас возникает расстройство желудка. Важно понимать, что такие продукты, как молоко и пшеница, являются распространенными аллергенами, и некоторые люди плохо их переносят. Но это не значит, что они вредны для всех.

И хотя у каждого человека совершенно разный организм и разная реакция на еду, есть некоторые продукты, количество употребления которых стоит уменьшить всем. Речь идет о той еде, которая либо не имеет большой питательной ценности для организма, либо, в некоторых случаях, представляет угрозу для здоровья.

Вот список продуктов питания, которые исследователи советуют сократить или вовсе исключить из рациона:

Пончики

[ + – ] Пончики чрезвычайно калорийны, богаты сахаром и рафинированными углеводами

Пончики чрезвычайно калорийны, богаты сахаром и рафинированными углеводами, при этом они не приносят практически никакой питательной ценности. Также их жарят во фритюре, что делает их богатыми на трансжиры, которые могут повысить уровень "плохого" холестерина ЛПОНП и снизить уровень "хорошего" — ЛПВП.

Но это не значит, что вам нужно полностью избегать рафинированных углеводов и в том числе пончиков, это лишь означает, что всегда нужно знать меру.

Энергетики

[ + – ] В состав энергетиков входит кофеин, сахар и искусственные ароматизаторы

Энергетические напитки широко рекламируются как продукты, повышающие энергию, улучшающие умственную активность и физическую работоспособность. В их состав входит кофеин, сахар и искусственные ароматизаторы.

Большое количество кофеина может вызывать беспокойство, проблемы со сном, пищеварением и обезвоживанием, а также серьезные проблемы с сердцем и кровеносными сосудами. Более того, он может приводить к нарушению сердечного ритма и увеличение частоты сердечных сокращений, а также артериального давления. Так что если у вас недостаточно энергии и упадок сил, лучше побольше гуляйте, кушайте витамины и хорошо спите.

Сухие завтраки

[ + – ] Эти приторно-сладкие хлопья очень вкусные, но они имеют мало питательных веществ и много рафинированных углеводов

Эти приторно-сладкие хлопья очень вкусные, но они имеют мало питательных веществ и много рафинированных углеводов, а это значит, что они не насыщают и могут вызвать всплеск и падение уровня сахара в крови. Это, в свою очередь, может способствовать низкой энергии, перепадам настроения и тяге к еде. Также в них содержится огромное количество сахара, даже больше чем у пончика с баварским кремом.

Малакант

[ + – ] Малакант содержит повышенный уровень ртути

Рыба — прекрасный продукт питания. Но не все морепродукты безопасны и полезны для человеческого организма. Ярким тому примером является рыба малакант.

Если вы захотите попробовать малакант, то вам стоит знать, что эта рыба содержит повышенный уровень ртути. Беременным женщинам, маленьким детям и кормящим матерям стоит и вовсе отказаться от употребления малаканта, потому что высокое содержание ртути может нанести вред развивающейся нервной системе маленького или еще не родившегося ребенка.

Отдавайте предпочтение жирным морепродуктам с низким содержанием ртути, таких как лосось и сардины, которые также содержат полезные омега-3, ЭПК и ДГК.

Фруктовые соки

[ + – ] Фруктовые соки лишены питающей кишечник клетчатки, содержащейся в цельных фруктах, а также содержат пустые калории

Из-за того, как часто рекламируются продукты питания, многие люди думают, что стакан фруктового сока — это здоровая пища, но это не так.

"Фруктовые соки лишены питающей кишечник клетчатки, содержащейся в цельных фруктах, а также содержат пустые калории в добавляемом сахаре", — рассказала диетолог Ума Найду из Массачусетской больницы общего профиля.

Так что вместо того, чтобы начинать свое утро с богатого сахаром сока, попейте лучше простой воды, добавив свежие нарезанные фрукты, такие как апельсины или грейпфруты.

Майонез

[ + – ] Майонез, купленный в магазине обычно изготавливается из вредных для здоровья жиров и содержит очень мало питательных веществ

Майонез, купленный в магазине обычно изготавливается из вредных для здоровья жиров и содержит очень мало питательных веществ. Большинство видов майонеза, которые можно найти в продуктовом магазине, в том числе обезжиренные и низкокалорийные версии, могут негативно сказаться на вашем здоровье. И даже обезжиренные варианты ничем не лучше, учитывая содержащиеся в них консерванты и сахар.

Употребление майонеза в большом количестве может привести к поднятию уровня сахара в крови, артериального давления и веса. Также увеличиваются риски заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Лапша быстрого приготовления

[ + – ] Как бы людям ни нравилось употреблять лапшу быстрого приготовления из-за ее удобства, доступности и вкуса, она все же негативно влияет на наше здоровье

Как бы людям ни нравилось употреблять лапшу быстрого приготовления из-за ее удобства, доступности и вкуса, она все же негативно влияет на наше здоровье. Ежедневное употребление лапши быстрого приготовления может иметь ряд серьезных последствий.

Одна порция лапши быстрого приготовления может содержать от 397 до 3480 мг натрия на 100 г порции, а иногда даже больше. Хотя натрий является важным минералом для правильного функционирования организма, слишком большое его количество вредно для здоровья.

Несмотря на то, что лапша быстрого приготовления является низкокалорийной пищей, в ней мало клетчатки и белка, что не делает ее хорошим вариантом для похудения. Как известно, белок увеличивает чувство насыщения и уменьшает голод, в то время как клетчатка медленно перемещается по пищеварительному тракту, тем самым способствуя ощущению сытости.