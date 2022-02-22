Учені склали список найшкідливіших для здоров'я продуктів: їх любить багато хто

Майже кожній людині подобається смачно поїсти, але смачно не завжди означає корисно. Тому перед тим, як налягати на якийсь продукт, переконайтеся, що він не принесе організму багато шкоди.

Їжа, що містить шкідливі жири та штучні підсолоджувачі, не відрізняється особливою поживністю. Уникати певних продуктів може бути важко, особливо коли вони спеціально створені для того, щоб спокушати своїм приємним смаком, пише Prevention.

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Але ось у чому проблема: багато продуктів, які, як нам кажуть, ми не повинні їсти, насправді можуть бути не такими вже й шкідливими. Насправді те, що вважається "поганим" для одного, може бути "хорошим" для іншого.

Наприклад, ви можете вважати, що молочні продукти або глютен шкідливі для вас, тому що після їх вживання у вас виникає розлад шлунка. Важливо розуміти, що такі продукти як молоко та пшениця є поширеними алергенами, і деякі люди їх погано переносять. Але це значить, що вони шкідливі для всіх.

І хоча в кожної людини зовсім різний організм і різна реакція на їжу, є деякі продукти, кількість вживання яких варто зменшити всім. Ідеться про ту їжу, яка або не має великої поживної цінності для організму, або, в деяких випадках, становить загрозу здоров'ю.

Ось список продуктів харчування, які дослідники радять скоротити або виключити з раціону:

Пончики

[ + – ] Пончики надзвичайно калорійні, багаті на цукор і рафіновані вуглеводи.

Пончики дуже калорійні, багаті цукром і рафінованими вуглеводами, причому вони не приносять ніякої поживної цінності. Також їх смажать у фритюрі, що робить їх багатими на трансжири, які можуть підвищити рівень "поганого" холестерину ЛПДНЩ і знизити рівень "хорошого" — ЛПВЩ.

Але це не означає, що вам потрібно повністю уникати рафінованих вуглеводів і в тому числі пончиків, це означає, що завжди потрібно знати міру.

Енергетики

[ + – ] До складу енергетиків входить кофеїн, цукор і штучні ароматизатори.

Енергетичні напої широко рекламуються як продукти, що підвищують енергію, покращують розумову активність і фізичну працездатність. До їхнього складу входить кофеїн, цукор і штучні ароматизатори.

Велика кількість кофеїну може викликати занепокоєння, проблеми зі сном, травленням і зневоднення, а також серйозні проблеми із серцем і кровоносними судинами. Ба більше, він може призводити до порушення серцевого ритму та збільшення частоти серцевих скорочень, а також артеріального тиску. Так що якщо у вас недостатньо енергії та занепад сил, краще більше гуляйте, їжте вітаміни й добре спіть.

Сухі сніданки

[ + – ] Ці нудотно-солодкі пластівці дуже смачні, але вони мають мало поживних речовин і багато рафінованих вуглеводів

Ці нудотно-солодкі пластівці дуже смачні, але вони мають мало поживних речовин і багато рафінованих вуглеводів, а це означає, що вони не насичують і можуть викликати сплеск і падіння рівня цукру в крові. Це, у свою чергу, може сприяти низькій енергії, перепадам настрою та потягу до їжі. Також у них міститься величезна кількість цукру, навіть більше, ніж у пончика з баварським кремом.

Малакант

[ + – ] Малакант містить підвищений рівень ртуті

Риба — чудовий продукт харчування. Але не всі морепродукти безпечні та корисні для людського організму. Яскравим прикладом є риба малакант.

Якщо ви захочете спробувати малаканта, то варто знати, що ця риба містить підвищений рівень ртуті. Вагітним жінкам, маленьким дітям і матерям, які годують груддю, варто взагалі відмовитися від вживання малаканта, тому що високий вміст ртуті може завдати шкоди нервовій системі, що розвивається, маленької або ще не народженої дитини.

Віддавайте перевагу жирним морепродуктам із низьким вмістом ртуті, таким як лосось і сардини, які також містять корисні омега-3, ЕПК і ДГК.

Фруктові соки

[ + – ] Фруктові соки позбавлені клітковини, що живить кишечник і міститься в цілісних фруктах, а також містять порожні калорії.

Через те, як часто рекламуються продукти харчування, багато людей думають, що склянка фруктового соку – це здорова їжа, але це не так.

"Фруктові соки позбавлені клітковини, що живить кишечник і міститься в цілісних фруктах, а також містять порожні калорії в цукру, що додається", — розповіла дієтологиня Ума Найду з Массачусетської лікарні загального профілю.

Так що замість того, щоб починати свій ранок із багатого на цукор соку, попийте краще просту воду, додавши свіжі нарізані фрукти, такі як апельсини або грейпфрути.

Майонез

[ + – ] Майонез, куплений у магазині, зазвичай виготовляється зі шкідливих для здоров'я жирів і містить дуже мало поживних речовин.

Майонез, куплений у магазині, зазвичай виготовляється зі шкідливих для здоров'я жирів і містить дуже мало поживних речовин. Більшість видів майонезу, які можна знайти в продуктовому магазині, у тому числі знежирені та низькокалорійні версії, можуть негативно позначитися на вашому здоров'ї. І навіть знежирені варіанти нічим не краще, враховуючи консерванти і цукор, що містяться в них.

Вживання майонезу у великій кількості може призвести до підвищення рівня цукру в крові, артеріального тиску та ваги. Також збільшуються ризики захворіти на серцево-судинні захворювання.

Локшина швидкого приготування

[ + – ] Як би людям не подобалося вживати локшину швидкого приготування через її зручність, доступність і смак, вона все ж таки негативно впливає на наше здоров'я

Як би людям не подобалося вживати локшину швидкого приготування через її зручність, доступність і смак, вона все ж таки негативно впливає на наше здоров'я. Щоденне вживання локшини швидкого приготування може мати низку серйозних наслідків.

Одна порція локшини швидкого приготування може містити від 397 до 3480 мг натрію на 100 г порції, іноді навіть більше. Хоча натрій є важливим мінералом для правильного функціонування організму, дуже велика його кількість шкідлива для здоров'я.

Незважаючи на те, що локшина швидкого приготування є низькокалорійною їжею, в ній мало клітковини та білка, що не робить її гарним варіантом для схуднення. Як відомо, білок збільшує почуття насичення і зменшує голод, тоді як клітковина повільно переміщається травним трактом, цим сприяючи відчуттю ситості.