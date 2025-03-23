Спалює калорії, як пробіжка: вчені знайшли геніальний спосіб схуднення просто вдома

Прийняття ванни в дуже гарячій або холодній воді може позитивно позначитися на метаболізмі людини.

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Дослідники стверджують, що прийняття гарячої ванни або душу може сприяти спалюванню такої ж кількості калорій, як і фізична активність. Про це пише Daily Star.

Дослідження показало, що година перебування у воді температурою 40°C дає змогу спалити приблизно 140 калорій. Для досягнення аналогічного результату за допомогою фізичної активності знадобиться півгодинна прогулянка, 20 хвилин плавання або 15 хвилин бігу чи їзди на велосипеді.

Для тих, хто віддає перевагу душу, 15 хвилин під струменями води температурою 40°C можуть спалити понад 300 калорій — еквівалент великої плитки шоколаду або хот-дога. У спортзалі аналогічному навантаженню відповідає 45 хвилин крутіння обруча або 40 хвилин інтенсивного тренування на спінінгу або гребному тренажері. А найвідважніші, що приймають холодний душ при температурі нижче 15 °C, не тільки прискорюють спалювання калорій, але і скорочують витрати на електроенергію.

Компанія Plumbworld, що спеціалізується на виробництві сантехніки, опублікувала результати дослідження, згідно з якими занурення в теплу воду (40°C) протягом години дає змогу спалити стільки ж калорій, скільки півгодинна прогулянка. Експерти Університету Лафборо з'ясували, що температура води і тривалість водних процедур здатні прискорити метаболізм, тим самим сприяючи спалюванню калорій. Багато людей приймають душ автоматично, не замислюючись про його вплив на організм. Однак, якщо підійти до цього процесу усвідомлено, можна перетворити повсякденну звичку на додатковий спосіб підтримки форми.

У звіті йдеться, що вплив гарячої води змушує організм працювати активніше, щоб регулювати її температуру, що, зі свого боку, спалює калорії.

У ньому сказано: "Тим часом холодний душ може прискорити метаболізм, активізуючи бурий жир, тип жирової тканини, який спалює енергію, щоб зігріти тіло. За оцінками експертів, 15-хвилинний душ за оптимальної температури може спалити від 100 до 353 калорій, залежно від індивідуального метаболізму".

Раніше Фокус писав про те, скільки людство втратило років життя через ожиріння. Автори дослідження пропонують запровадити профілактичні та терапевтичні стратегії на загальних рівнях, щоб знизити навантаження на глобальну охорону здоров'я, адже показники продовжують зростати.

Також Фокус писав про те, як ожиріння необоротно змінює роботу мозку. Ожиріння змінює сенсори мозку, що відповідають за задоволення від їжі, викликаючи, можливо, постійний стан "вічного голоду", свідчить нове дослідження.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.