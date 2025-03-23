Сжигает калории, как пробежка: ученые нашли гениальный способ похудения прямо дома

Принятие ванной в сильно горячей либо холодной воде может положительно сказаться на метаболизме человека.

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Исследователи утверждают, что принятие горячей ванны или душа может способствовать сжиганию такого же количества калорий, как и физическая активность. Об этом пишет Daily Star.

Исследование показало, что час пребывания в воде температурой 40°C позволяет сжечь примерно 140 калорий. Для достижения аналогичного результата с помощью физической активности потребуется получасовая прогулка, 20 минут плавания или 15 минут бега либо езды на велосипеде.

Для тех, кто предпочитает душ, 15 минут под струями воды температурой 40°C могут сжечь более 300 калорий — эквивалент большой плитки шоколада или хот-дога. В спортзале аналогичной нагрузке соответствует 45 минут кручения обруча или 40 минут интенсивной тренировки на спиннинге или гребном тренажере. А самые отважные, принимающие холодный душ при температуре ниже 15°C, не только ускоряют сжигание калорий, но и сокращают расходы на электроэнергию.

Компания Plumbworld, специализирующаяся на производстве сантехники, опубликовала результаты исследования, согласно которым погружение в теплую воду (40°C) на протяжении часа позволяет сжечь столько же калорий, сколько получасовая прогулка. Эксперты Университета Лафборо выяснили, что температура воды и длительность водных процедур способны ускорить метаболизм, тем самым способствуя сжиганию калорий. Многие люди принимают душ автоматически, не задумываясь о его влиянии на организм. Однако, если подойти к этому процессу осознанно, можно превратить повседневную привычку в дополнительный способ поддержания формы.

В отчете говорится, что воздействие горячей воды заставляет организм работать активнее, чтобы регулировать ее температуру, что, со своей стороны, сжигает калории.

В нем сказано: "Тем временем холодный душ может ускорить метаболизм, активизируя бурый жир, тип жировой ткани, который сжигает энергию, чтобы согреть тело. По оценкам экспертов, 15-минутный душ при оптимальной температуре может сжечь от 100 до 353 калорий, в зависимости от индивидуального метаболизма".

Ранее Фокус писал о том, сколько человечество потеряло лет жизни из-за ожирения. Авторы исследования предлагают ввести профилактические и терапевтические стратегии на всеобщих уровнях, чтобы снизить нагрузку на глобальное здравоохранение, ведь показатели продолжают расти.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.