Жизнь проносится перед глазами: ученые впервые записали мозговую активность умирающего

Эксперты пришли к выводу, что умирающий мужчина, на котором они провели эксперимент, видел картины из прошлого даже после остановки сердца.

Как показало новое исследование ученых, жизнь действительно может промелькнуть перед глазами, когда человек умирает, пишет Futurism.

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В своем исследовании эксперты с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) изучали активность мозга 87-летнего мужчины, болеющего эпилепсией. Однако у пациента случился сердечный приступ, и он умер во время исследования, что представило ученым уникальную возможность записать 15-минутную мозговую активность человека во время смерти.

Эксперты обнаружили, что в то время как почти вся мозговая активность после остановки сердца снизилась, у мужчины наблюдался всплеск мозговых волн, известных как гамма-ритм Такое состояние похоже на то, что мы переживаем во время сновидений или медитаций. Таким образом, как предположили ученые, перед смертью умирающий человек может видеть мелькающие перед глазами отрезки своей жизни.

"Это не только дает представление о таинственном и устрашающем моменте, который все мы рано или поздно испытаем, но и может предоставить лучшее понимание о сроке донорства органов", — рассказал ведущий автор исследования Аджмал Земмар из Луисвиллского университета.

Однако, стоит отметить, что этот эксперимент проводился всего лишь на одном человеке, у пациента были судороги и отек мозга, которые могли повлиять на результаты. Хотя прошлые исследования мозговой активности на умирающих крысах показали подобную гамма-активность, что может свидетельствовать о том, что это естественное явление для многих видов.

Эксперты также добавили, что, несмотря на необходимость проведения дополнительных исследований, сведения, полученные от пациента с эпилепсией, могут дать надежду и помочь немного успокоить семьи, утративших родного человека.