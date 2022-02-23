Життя проноситься перед очима: учені вперше записали мозкову активність людини, яка помирає

Експерти дійшли висновку, що людина, яка помирає, бачила картини з минулого навіть після зупинки серця.

Як показало нове дослідження вчених, життя справді може промайнути перед очима, коли людина вмирає, пише Futurism.

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У своєму дослідженні експерти за допомогою електроенцефалографії (ЕЕГ) вивчали активність мозку 87-річного чоловіка, який хворіє на епілепсію. Однак, у пацієнта трапився серцевий напад, і він помер під час дослідження, що дало вченим унікальну можливість записати 15-хвилинну мозкову активність людини під час смерті.

Експерти виявили, що коли майже вся мозкова активність після зупинки серця знизилася, у чоловіка спостерігався сплеск мозкових хвиль, відомих як гамма-ритм. Такий стан схожий на те, що ми переживаємо під час сновидінь або медитацій. Таким чином, як припустили вчені, перед смертю людина, яка вмирає, може бачити відрізки свого життя, що мелькають перед очима.

"Це не тільки дає уявлення про таємничий і жахливий момент, який усі ми рано чи пізно зазнаємо, але й може надати краще розуміння терміну донорства органів", — розповів провідний автор дослідження Аджмал Земмар з Луїсвіллського університету.

Однак, варто зазначити, що цей експеримент проводився лише на одній людині, у пацієнта були судоми та набряк мозку, які могли вплинути на результати. Хоча минулі дослідження мозкової активності на щурах, що вмирають, показали подібну гамма-активність, що може свідчити про те, що це природне явище для багатьох видів.

Експерти також додали, що, незважаючи на необхідність проведення додаткових досліджень, відомості, отримані від пацієнта з епілепсією, можуть дати надію та допомогти трохи заспокоїти сім'ї, які втратили рідну людину.