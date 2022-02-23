Весна будет начинаться намного раньше: ученые объяснили, чем это грозит планете

В ближайшем будущем стоит ожидать более ранее наступление весны, что может грозить исчезновением многих видов живых существ на планете.

К 2100 году весна может наступить на 10 дней раньше в Северном полушарии. Основная причина – это сокращение количества дождливых дней, что приводит к более быстрому цветению растений, говорится в новом исследовании, пишет Daily Mail.

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Весна в Северном полушарии наступает в основном 20 марта, но ученые из университета штата Огайо, США, выяснили, что сокращение общего количества дождливых дней приведет к тому, что каждое десятилетие весна будет приходить на 1-2 дня раньше. А к 2100 году весна вообще будет наступать минимум на 10 дней раньше, чем сейчас.

По словам ученых, сокращение общего количества дождливых дней приводит к более раннему цветению растений в северном климате. Если раньше ученые исследовали как изменение климата и повышение температуры повлияет на приход ранней весны, то впервые ученые обратили свое внимание на влияние на этот процесс осадков.

[ + – ] Весна может даже наступать раньше, чем подсчитали ученые Фото: Pixabay/JillWellington

"Самое главное не количество осадков, а то, как часто идет дождь", — говорит Дэшэн Лю из Университета штата Огайо.

Ученые изучили данные за несколько десятилетий из США, Европы и Китая, которые касаются того, когда появлялись первые листья на деревьях и сколько дождливых дней было в каждом месяце. Исследователи выяснили, что по мере сокращения дождливых дней, весна наступала раньше в большинстве регионов Северного полушария. Таким образом они подсчитали, что весна будет приходить каждое десятилетие на 1-2 дня раньше, а к концу 21 века раннюю весну можно будет встречать минимум на 10 дней раньше, чем сейчас.

"Мы считаем, что наши прогнозы даже оптимистичные, и весна будет наступать еще раньше", — говорит Цзянь Ван из Университета штата Огайо.

[ + – ] Сокращение общего количества дождливых дней приводит к более раннему цветению растений в северном климате Фото: kolomyia.today

Есть две основные причины, по которым уменьшение количества осадков приводит к более ранней весне.

Когда идет дождь, небо затягивает облаками, а значит, когда дожди идут реже, деревья и растения получают больше солнечного света в начале года, что стимулирует рост листьев.

Чем меньше облачных дней, тем больше солнечного света и тепла поступает на Землю, а значит температура днем повышается и нагревает поверхность земли и воздух. Но ночью все еще может быть холодно.

Создается опасный контраст температур, когда растения думают, что пришла весна и начинают распускать листья все раньше и раньше, но потом наступают ночные холода, которые могут убить эти растения, говорит Ван.

Также, по словам ученых, приход ранней весны, появление листьев на деревьях и раннее цветение могут опасно сказаться на насекомых, птицах и животных.

"Растения, насекомые, птицы и животные эволюционировали вместе до такой степени, что их стадии развития синхронизированы. Если растение цветет, оно привлекает насекомых, те привлекают птиц и так далее, как эффект домино", — говорит Ван.

Ученый утверждает, что, если один компонент этой системы начинает свое развитие раньше, это приведет к тому, что синхронность природного развития потеряется. Это может привести к исчезновению видов насекомых, птиц и животных, если они не смогут адаптироваться к новому циклу взаимного существования.

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