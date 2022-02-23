Весна починатиметься набагато раніше: учені пояснили, чим це загрожує планеті

У найближчому майбутньому варто очікувати раніше настання весни, що може загрожувати зникненням багатьох видів живих істот на планеті.

До 2100 року весна може настати на 10 днів раніше в Північній півкулі. Основна причина — це скорочення кількості дощових днів, що призводить до швидшого цвітіння рослин, йдеться у новому дослідженні, пише Daily Mail.

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Весна в Північній півкулі настає переважно 20 березня, але вчені з університету штату Огайо, США, з'ясували, що скорочення загальної кількості дощових днів призведе до того, що кожне десятиліття весна наставатиме на 1-2 дні раніше. А до 2100 року весна взагалі наступатиме мінімум на 10 днів раніше, ніж зараз.

За словами вчених, скорочення загальної кількості дощових днів призводить до раннього цвітіння рослин у північному кліматі. Якщо раніше вчені досліджували як зміна клімату та підвищення температури вплине на прихід ранньої весни, то вперше вчені звернули увагу на вплив на цей процес опадів.

[ + – ] Весна може навіть наступати раніше, ніж підрахували вчені Фото: Pixabay/JillWellington

Найголовніше не кількість опадів, а те, як часто йде дощ, — говорить Дешен Лю з Університету штату Огайо.

Учені вивчили дані за кілька десятиліть із США, Європи та Китаю, які стосуються того, коли з'являлося перше листя на деревах і скільки дощових днів було щомісяця. Дослідники з'ясували, що в міру скорочення дощових днів весна наступала раніше в більшості регіонів Північної півкулі. Так вони підрахували, що весна приходитиме кожне десятиліття на 1-2 дні раніше, а до кінця 21 століття ранню весну можна буде зустрічати щонайменше на 10 днів раніше, ніж зараз.

"Ми вважаємо, що наші прогнози навіть оптимістичні, і весна наступатиме ще раніше", — говорить Цзянь Ван з Університету штату Огайо.

[ + – ] Скорочення загальної кількості дощових днів призводить до раннього цвітіння рослин у північному кліматі Фото: kolomyia.today

Є дві основні причини, через які зменшення кількості опадів призводить до більш ранньої весни:

коли йде дощ, небо затягує хмарами, а значить, коли дощі йдуть рідше, дерева та рослини одержують більше сонячного світла на початку року, що стимулює зростання листя;

чим менше хмарних днів, тим більше сонячного світла та тепла надходить на Землю, а значить температура вдень підвищується і нагріває поверхню землі та повітря. Але вночі все ще може бути холодно.

Створюється небезпечний контраст температур, коли рослини думають, що настала весна і починає розпускати листя все раніше і раніше, але потім настають нічні холоди, які можуть вбити ці рослини, каже Ван.

Також, за словами вчених, прихід ранньої весни, поява листя на деревах і раннє цвітіння можуть небезпечно позначитися на комахах, птахах і тваринах.

"Рослини, комахи, птахи та тварини еволюціонували разом настільки, що їхні стадії розвитку синхронізовані. Якщо рослина цвіте, вона приваблює комах, ті залучають птахів і так далі, як ефект доміно", — говорить Ван.

Учений стверджує, що якщо один компонент цієї системи починає свій розвиток раніше, це призведе до того, що синхронність природного розвитку загубиться. Це може призвести до зникнення видів комах, птахів і тварин, якщо вони не зможуть адаптуватись до нового циклу взаємного існування.

Фокус уже писав про те, що за прогнозами вчених на Землі, кількість лісових пожеж зросте на 50% і багато видів вимруть.