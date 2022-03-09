Древний "Байден" предшествовал динозаврам: найдены останки старейшего существа на Земле

Ученые назвали существо Syllipsimopodi bideni в честь президента США Джо Байдена.

Ученые исследовали окаменелости самого старого предка осьминогов, которые нашли еще 30 лет назад. Только сейчас они выяснили, что эти останки, которым 330 млн лет, принадлежат осьминогам, появившимся на миллионы лет раньше, чем считалось, сообщает The Guardian.

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Останки древнего осьминога ученые обнаружили в известняковых отложениях в штате Монтана, США, еще в 1988 году. Тогда их передали на хранение в Королевский музей Онтарио, Канада. Древний осьминог размером в 12 см имел 10 щупалец, в то время как современные осьминоги имеют только восемь. На каждой из этих щупалец сохранилось два ряда присосок. Ученые считают, что этот древний осьминог жил на мелководье древнего тропического океана.

30 лет ученые не обращали внимание на эту окаменелость и только недавно занялись ее исследованием. Оказалось, что окаменелость, которой 330 млн лет принадлежит существу, которое появилось на миллионы лет раньше, чем динозавры.

[ + – ] Останки древнего осьминога ученые обнаружили в известняковых отложениях в штате Монтана, США, еще в 1988 году Фото: The Guardian

По словам Майка Векчионе из Смитсоновского национального музея естественной истории, окаменелости мягких тканей древних животных палеонтологи находят очень редко. И это делает эту находку очень важной, так теперь известно, что осьминоги появились намного раньше, чем считалось.

"В окаменелых останках ученые также обнаружили признаки существования чернильного мешка, который использовался для выпуска жидкости, чтобы отпугивать хищников. Это же делают и современные осьминоги", — говорит Кристофер Уэлен из Американского музея естественной истории.

Как предполагают ученые древнее существо было предком как современных осьминогов, так и кальмара-вампира – небольшого головоногого моллюска, который является больше родственником осьминогов, чем кальмаров.

[ + – ] Кальмар-вампир. Это единственный известный науке головоногий моллюск, который живет всю жизнь на глубинах 400—1000 м в зоне с минимальным количеством растворенного в воде кислорода Фото: wikipedia

Авторы исследования назвали новое существо Syllipsimopodi bideni в честь президента США Джо Байдена. По их словам, до этого, самому древнему подобному существу из найденных учеными, было около 240 млн лет.

Напоминаем, что ученые обнаружили древнейшие окаменелости предков египетской кобры и самой большой в истории безногой ящерицы. Их возраст составляет 37 млн лет.