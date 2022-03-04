Во впадине Фаюм нашли древнейшие окаменелости предков египетской кобры (фото)
Также археологам удалось обнаружить самую большую в истории безногую ящерицу. Возраст находок составляет 37 миллионов лет.
В ходе недавних археологических раскопок египетская исследовательская группа из Центра палеонтологии позвоночных при Эль-Мансурском университете обнаружила самые древние окаменелости предков египетской кобры, а также самую большую в истории безногую ящерицу, возраст которых насчитывает 37 миллионов лет. Находка была сделана в Фаюмской впадине, пишет Al-Monitor.
Из-за нехватки окаменелостей палеогеновых чешуйчатых из Африки мало что известно об их ранней эволюции на континенте. На данный момент безногих ящериц в Египте не существует, но они жили в стране 37 миллионов лет назад.
После нескольких исследовательских поездок в район Фаюм в течение более чем трех лет ведущий автор исследования Марва Эль-Харес из Александрийского университета нашла 1 позвонок безногой ящерицы, а также 7 позвонков змей из области туловища и хвоста, размером от 2 мм до 1 см.
"Из-за того, что змеи разлагаются и превращаются в мелкие фрагменты, мы редко находим полную окаменелость змей. Поэтому мы очень удивились, обнаружив целые образцы", — рассказала Эль-Харес.
В позвонках имеются большие выступы, к которым присоединяются крупные и сильные мышцы, позволяющие ящерице легко передвигаться даже при отсутствии конечностей.
"Сравнивав размер позвонков с другими крупнейшими безногими ящерицами, мы выяснили, что египетская фаюмская ящерица была самой крупной из всех известных. Длина ее позвонка составляет 4 мм, в то время как позвонок крупнейшей на сегодняшний день ящерицы, обитающей как в Африке, так и в Азии, имеет длину 2 мм", — подчеркнула Эль-Харес.
Одна часть обнаруженных позвонков принадлежит предку современных змей Procerophis, таких как кобра. Вторая относится к Renenutet — змее, названной в честь древнеегипетской богини кормления и сбора урожая, которая имела голову кобры.
"Данная находка очень важна, поскольку включает в себя окаменелости рептилий, которые редко встречались в тот период на африканском континенте. Что побуждает нас продолжить раскопки в древнем районе Фаюма, так это желание раскрыть тайны эволюции этих животных с течением времени", — заключили ученые.