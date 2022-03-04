У западині Фаюм знайшли найдавніші скам'янілості предків єгипетської кобри (фото)

Також археологам вдалося виявити найбільшу в історії безногу ящірку. Вік знахідок становить 37 мільйонів років.

У ході недавніх археологічних розкопок єгипетська дослідницька група з Центру палеонтології хребетних при Ель-Мансурському університеті виявила найдавніші скам'янілості предків єгипетської кобри, а також найбільшу в історії безногу ящірку, вік якої налічує 37 мільйонів років. Знахідку було зроблено у Фаюмській западині, пише Al-Monitor.

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Через брак скам'янілостей палеогенових лускатих із Африки мало що відомо про їхню ранню еволюцію на континенті. Наразі безногих ящірок у Єгипті не існує, але вони мешкали в країні 37 мільйонів років тому.

Після кількох дослідницьких поїздок до району Фаюм протягом більш ніж трьох років провідна авторка дослідження Марва Ель-Харес із Олександрійського університету знайшла 1 хребець безногої ящірки, а також 7 хребців змій із області тулуба та хвоста, розміром від 2 мм до 1 см.

[ + – ] На фотографії зображено морський організм в одномуі з музеїв Фаюма, Єгипет

"Через те, що змії розкладаються та перетворюються на дрібні фрагменти, ми рідко знаходимо повну скам'янілість змій. Тому ми дуже здивувалися, виявивши цілі зразки", — розповіла Ель-Харес.

У хребцях є великі виступи, до яких приєднуються великі та сильні м'язи, що дозволяють ящірці легко пересуватися навіть за відсутності кінцівок.

Порівнюючи розмір хребців із іншими найбільшими безногими ящірками, ми з'ясували, що єгипетська фаюмська ящірка була найбільшою з усіх відомих. Довжина її хребця становить 4 мм, тоді як хребець найбільшої на сьогодні ящірки, що мешкає як у Африці, так і в Азії, має довжину 2 мм", — наголосила Ель-Харес.

Одна частина виявлених хребців належить предку сучасних змій Procerophis, таких як кобра. Друга відноситься до Renenutet — змії, названої на честь давньоєгипетської богині годівлі та збору врожаю, яка мала голову кобри.

"Ця знахідка дуже важлива, оскільки включає скам'янілості рептилій, які рідко зустрічалися в той період на африканському континенті. Що спонукає нас продовжити розкопки в стародавньому районі Фаюма, так це бажання розкрити таємниці еволюції цих тварин із часом", — підсумували вчені.